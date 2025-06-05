Бизнес в «тени»: налоговая оштрафовала нарушителей на 692 млн гривен — Finance.ua
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Бизнес в «тени»: налоговая оштрафовала нарушителей на 692 млн гривен

Казна и Политика
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Бизнес в «тени»: налоговая оштрафовала нарушителей на 692 млн гривен
Бизнес в «тени»: налоговая оштрафовала нарушителей на 692 млн гривен
С начала года аудиторы Государственной налоговой службы проверили 16,5 тысяч бизнесов на предмет соблюдения предпринимателями законодательства при расчетных операциях и оформляют ли они легальные трудовые отношения с работниками.
Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.
По результатам проверок доначислено более 692,3 млн грн штрафов.
Наиболее распространенные нарушения:
  • невыдача фискального чека;
  • нарушение порядка ведения учета товарных запасов по месту их реализации;
  • использование труда наемных лиц без должного оформления трудовых отношений;
  • отсутствие кодов УКТ ВЭД для подакцизных товаров или марки акцизного налога для алкогольных напитков.
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«Меняем подходы к проверкам и повышаем их эффективность и прозрачность. Сосредотачиваемся на их цифровизации», — отметил Кравченко.
По его словам, в 2025 году налоговики стали фиксировать проверки на видео из-за нагрудных видеорегистраторов. Это должно защитить обе стороны процесса и повысить качество и объективность контрольных мер, а также минимизировать коррупционные риски.

Справка Finance.ua:

  • у предпринимателей на упрощенной системе налогообложения — в частности 1-й и 2-й групп — больше нет «иммунитета» от налогового контроля. С 1 декабря 2024 года в Украине отменен мораторий на проведение документальных проверок для этих категорий бизнеса;
  • это означает, что физические лица-предприниматели всех групп могут быть включены в план проверок Государственной налоговой службы. Они подпадают под общие критерии рисковости;
  • ГНС Украины ежегодно публикует на своем официальном сайте план-график документальных проверок на следующий год. Ознакомиться с ним могут все налогоплательщики.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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