Бизнес в «тени»: налоговая оштрафовала нарушителей на 692 млн гривен — Finance.ua

Бизнес в «тени»: налоговая оштрафовала нарушителей на 692 млн гривен Сегодня 19:31 — Казна и Политика

Бизнес в «тени»: налоговая оштрафовала нарушителей на 692 млн гривен

С начала года аудиторы Государственной налоговой службы проверили 16,5 тысяч бизнесов на предмет соблюдения предпринимателями законодательства при расчетных операциях и оформляют ли они легальные трудовые отношения с работниками.

Об этом сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.

По результатам проверок доначислено более 692,3 млн грн штрафов.

Наиболее распространенные нарушения:

невыдача фискального чека;

нарушение порядка ведения учета товарных запасов по месту их реализации;

использование труда наемных лиц без должного оформления трудовых отношений;

отсутствие кодов УКТ ВЭД для подакцизных товаров или марки акцизного налога для алкогольных напитков.

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«Меняем подходы к проверкам и повышаем их эффективность и прозрачность. Сосредотачиваемся на их цифровизации», — отметил Кравченко.

По его словам, в 2025 году налоговики стали фиксировать проверки на видео из-за нагрудных видеорегистраторов. Это должно защитить обе стороны процесса и повысить качество и объективность контрольных мер, а также минимизировать коррупционные риски.

Справка Finance.ua:

у предпринимателей на упрощенной системе налогообложения — в частности 1-й и 2-й групп — больше нет «иммунитета» от налогового контроля. С 1 декабря 2024 года в Украине отменен мораторий на проведение документальных проверок для этих категорий бизнеса;

на проведение документальных проверок для этих категорий бизнеса; это означает, что физические лица-предприниматели всех групп могут быть включены в план проверок Государственной налоговой службы. Они подпадают под общие критерии рисковости;

ГНС Украины ежегодно публикует на своем официальном сайте план-график документальных проверок на следующий год. Ознакомиться с ним могут все налогоплательщики.

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