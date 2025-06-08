В мае налоговая перевыполнила план поступлений на 5,2 млрд грн — Finance.ua

В мае налоговая перевыполнила план поступлений на 5,2 млрд грн Сегодня 09:08 — Казна и Политика

В мае налоговая перевыполнила план поступлений на 5,2 млрд грн

В прошлом месяце Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений на 5,2 миллиарда гривен.

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

В частности, в мае 2025 года в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило 121,9 млрд грн. Это на 21,9% больше, чем в мае 2024 года.

Показатели перевыполнения с начала года

Кравченко отметил, что в целом за январь-май 2025 года поступления составляли 520,3 млрд грн, перевыполнение плана — 51,6 млрд грн (+11% к плану).

Это на 18,1% больше показателя аналогичного периода 2024 года.

Основные источники поступлений в мае:

НДФЛ — 30,3 млрд грн (+10,7% к плану):

налог на прибыль предприятий — 45,4 млрд грн (+5,2%);

акциз с произведенных и ввезенных товаров — 15,3 млрд грн (+3,3%).

Кроме того, продолжается стабильное возмещение НДС. В мае возмещено 15,5 млрд грн. За январь-май сумма составляет 70,9 млрд грн (+23,8% к показателю 2024 года).

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