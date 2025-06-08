В мае налоговая перевыполнила план поступлений на 5,2 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В мае налоговая перевыполнила план поступлений на 5,2 млрд грн

Казна и Политика
14
В мае налоговая перевыполнила план поступлений на 5,2 млрд грн
В мае налоговая перевыполнила план поступлений на 5,2 млрд грн
В прошлом месяце Государственная налоговая служба перевыполнила план поступлений на 5,2 миллиарда гривен.
Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.
В частности, в мае 2025 года в общий фонд госбюджета по платежам, контролируемым ГНС, поступило 121,9 млрд грн. Это на 21,9% больше, чем в мае 2024 года.

Показатели перевыполнения с начала года

Кравченко отметил, что в целом за январь-май 2025 года поступления составляли 520,3 млрд грн, перевыполнение плана — 51,6 млрд грн (+11% к плану).
Это на 18,1% больше показателя аналогичного периода 2024 года.
Основные источники поступлений в мае:
  • НДФЛ — 30,3 млрд грн (+10,7% к плану):
  • налог на прибыль предприятий — 45,4 млрд грн (+5,2%);
  • акциз с произведенных и ввезенных товаров — 15,3 млрд грн (+3,3%).
Кроме того, продолжается стабильное возмещение НДС. В мае возмещено 15,5 млрд грн. За январь-май сумма составляет 70,9 млрд грн (+23,8% к показателю 2024 года).
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems