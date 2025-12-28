Сколько может стоить проведение выборов в Украине Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Сколько может стоить проведение выборов в Украине

Проведение предстоящих выборов в Украине может стоить государству не менее 20 млрд гривен, учитывая все сопутствующие расходы.

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в интервью РБК-Украина.

Сколько потратили на выборы в 2019 году

По его словам, президентские выборы 2019 года обошлись бюджету примерно в 2 млрд грн, однако сейчас эти цифры существенно выросли из-за инфляции и новых условий.

Как отмечается, по актуальным расчетам ЦИК, парламентские и местные выборы могут стоить 4−5 млрд грн, тогда как президентская кампания значительно дороже.

первый тур президентских выборов потребует 4−5 млрд грн,

в случае второго тура сумма вырастет до 6,5−7 млрд гривен.

Около 70% всех расходов составляет оплата труда членов окружных, участковых и территориальных избирательных комиссий.

В то же время эти подсчеты не охватывают расходы органов местного самоуправления — на подготовку помещений, обустройство участков и материальное обеспечение.

При этом дополнительно на бюджет влияет и возможное расширение сети избирательных участков за границей, что приведет к росту валютных расходов.

Дубовик подчеркнул, что с учетом всех этих факторов общая сумма на проведение трех типов выборов может составить около 20 млрд гривен.

«Это ориентировочная, но реалистичная цифра — и точно не меньше», — подчеркнул замглавы ЦИК.

Отмечается, что наиболее эффективным сроком для организации выборов является полгода, действующее законодательство предусматривает более короткие сроки — 60 или 90 дней в зависимости от вида выборов. Дубовик объяснил, что эти сроки регламентные и не зависят от решений самой ЦИК.

