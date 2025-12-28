Сколько может стоить проведение выборов в Украине
Проведение предстоящих выборов в Украине может стоить государству не менее 20 млрд гривен, учитывая все сопутствующие расходы.
Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в интервью РБК-Украина.
Сколько потратили на выборы в 2019 году
По его словам, президентские выборы 2019 года обошлись бюджету примерно в 2 млрд грн, однако сейчас эти цифры существенно выросли из-за инфляции и новых условий.
Как отмечается, по актуальным расчетам ЦИК, парламентские и местные выборы могут стоить 4−5 млрд грн, тогда как президентская кампания значительно дороже.
- первый тур президентских выборов потребует 4−5 млрд грн,
- в случае второго тура сумма вырастет до 6,5−7 млрд гривен.
Около 70% всех расходов составляет оплата труда членов окружных, участковых и территориальных избирательных комиссий.
В то же время эти подсчеты не охватывают расходы органов местного самоуправления — на подготовку помещений, обустройство участков и материальное обеспечение.
При этом дополнительно на бюджет влияет и возможное расширение сети избирательных участков за границей, что приведет к росту валютных расходов.
Дубовик подчеркнул, что с учетом всех этих факторов общая сумма на проведение трех типов выборов может составить около 20 млрд гривен.
«Это ориентировочная, но реалистичная цифра — и точно не меньше», — подчеркнул замглавы ЦИК.
Отмечается, что наиболее эффективным сроком для организации выборов является полгода, действующее законодательство предусматривает более короткие сроки — 60 или 90 дней в зависимости от вида выборов. Дубовик объяснил, что эти сроки регламентные и не зависят от решений самой ЦИК.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько может стоить проведение выборов в Украине
Новые правила классификации отходов для эконалога отложены до 2027 года
Что изменится в бронировании украинцев с 2026 года
Долговые выплаты 2026−2028: какая нагрузка останется после войны (мнение эксперта)
Рекорд: экспорт металлолома из Украины за 11 месяцев вырос на 45%
Президент подписал закон в защиту уволенных работников — детали