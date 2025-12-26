0 800 307 555
Долговые выплаты 2026−2028: какая нагрузка останется после войны (мнение эксперта)

Казна и Политика
24 декабря на заседании правительство утвердило долговую стратегию на 2026−2028 годы. О финансовых ограничениях государства в ближайшие годы пишет народный депутат Нина Южанина.

Что предусматривает стратегия

В 2026—2028 годах долговые выплаты жителям в среднем 1,19 трлн грн в год. Это около 10,4% от ожидаемого ВВП каждый год.
Расходы на погашение и обслуживание долга:
  • 2025 год — 1,05 трлн грн (11,7% ВВП),
  • 2026 — 1,17 трлн грн (11,3% ВВП),
  • 2027 — 1,26 трлн грн (10,5% ВВП),
  • 2028 — 1,29 трлн грн (9,5% ВВП).
Как пишет Южанина, по оптимистичным прогнозам — каждая десятая гривна созданного ВВП будет идти на долги, а не на развитие, восстановление или социальные нужды.
По ее словам, если по бюджетным ориентирам последних лет и прогнозам Минфина: собственные доходы БД в 2026—2028 годах ожидаются на уровне ≈ 2,3−2,5 трлн грн в год (налоги + неналоговые доходы, без долга). Долговые выплаты — в среднем 1,19 трлн грн в год.
Таким образом:
  • 1,19 трлн ÷ 2,3 трлн ≈ 52%.
  • 1,19 трлн ÷ 2,5 трлн ≈ 48%.
Как говорит Нина Южанина, около половины всех доходов госбюджета государства будут направляться на долги.
Структурная проблема долга в:
  • 75% государственного долга — внешний.
  • 77% долга номинировано в иностранной валюте (еще 2% - ОВГЗ в валюте).
«Это означает высокие валютные риски, которые сам Минфин признает угрозой для долговой устойчивости. На фоне выводов Счетной палаты о показе полноценной системы управления долгом такие объемы будущих выплат — это не просто цифры, что является серьезным вызовом для бюджетной политики следующих лет», — резюмирует она.
Деньги
