Сколько сейчас стоят квартиры в г. Ривне (инфографика) — Finance.ua
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Сколько сейчас стоят квартиры в г. Ривне (инфографика)

Недвижимость
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Сколько сейчас стоят квартиры в г. Ривне (инфографика)
Сколько сейчас стоят квартиры в г. Ривне (инфографика)
В июне 2025 года интерес к новостройкам среди украинцев снизился почти во всех регионах. Но наблюдается значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость в некоторых областях.
Так, больше всего выросли цены на первичном рынке в г. Ривне.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
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Здесь квадратный метр на первичном рынке стоит в среднем уже 1000 долларов.
Сколько сейчас стоят квартиры в г. Ривне (инфографика)
Цены на квартиры в этом городе уже выше, чем в Ивано-Франковске, Хмельницком, Тернополе и Луцке.
С 2025 года квадратный метр в г. Ривне подорожал на 11%. По состоянию на вторую половину июля цены следующие:
  • комфорт — 910 долларов;
  • эконом — 950 долларов;
  • бизнес — 970 долларов;
  • премиум — 1190 долларов.
Сколько сейчас стоят квартиры в г. Ривне (инфографика)
Сколько сейчас стоят квартиры в г. Ривне (инфографика)
Ранее писали, как свидетельствует статистика ЛУН, на первичном рынке Ивано-Франковска цены на квадратный метр колеблются от 620 до 1150 долларов в зависимости от класса жилья.
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По материалам:
Finance.ua
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