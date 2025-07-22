Сколько сейчас стоят квартиры в г. Ривне (инфографика) — Finance.ua

Сколько сейчас стоят квартиры в г. Ривне (инфографика) Сегодня 17:00 — Недвижимость

Сколько сейчас стоят квартиры в г. Ривне (инфографика)

В июне 2025 года интерес к новостройкам среди украинцев снизился почти во всех регионах. Но наблюдается значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость в некоторых областях.

Так, больше всего выросли цены на первичном рынке в г. Ривне.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

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Здесь квадратный метр на первичном рынке стоит в среднем уже 1000 долларов.

Цены на квартиры в этом городе уже выше, чем в Ивано-Франковске, Хмельницком, Тернополе и Луцке.

С 2025 года квадратный метр в г. Ривне подорожал на 11%. По состоянию на вторую половину июля цены следующие:

комфорт — 910 долларов;

эконом — 950 долларов;

бизнес — 970 долларов;

премиум — 1190 долларов.

Ранее писали, как свидетельствует статистика ЛУН, на первичном рынке Ивано-Франковска цены на квадратный метр колеблются от 620 до 1150 долларов в зависимости от класса жилья.

Справка Finance.ua:

Сегодня покупатели ищут не только комфортные квартиры с функциональной инфраструктурой, но и оценивают уровень безопасности. Самые популярные направления здесь.

Кабинет Министров Украины одобрил постановление, положившее начало созданию и запуску Информационно-аналитической системы объектов недвижимого имущества для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.

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