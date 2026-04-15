Снос или реновация: какая судьба уготована хрущевкам в Украине Сегодня 15:00 — Недвижимость

Устаревший жилищный фонд остается серьезной проблемой для украинских городов. Тысячи домов советской застройки уже не отвечают современным требованиям, однако в Верховной Раде опровергают информацию о возможном массовом сносе таких зданий.

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства Елена Шуляк.

Возможен ли массовый снос старых домов

По ее словам, никаких планов по сносу домов устаревшего жилищного фонда — в частности, и хрущевок в парламенте пока не прорабатывают. Более того, существующие законодательные инициативы по упорядочению этой сферы предполагают прежде всего реновацию устаревшего жилищного фонда.



«Никто ничего сносить не собирается. Мы действительно активно работаем над новой жилищной политикой, и базовый законопроект по ней уже принят. Но вопрос реновации устаревшего жилищного фонда, в частности хрущевок, хоть и связан с жилищной политикой напрямую, однако нуждается в отдельно выписанной законодательной почве», — пояснила Шуляк.

Вопрос демонтажа «хрущевок» и «сталинок» остается сложным из-за юридических и социальных нюансов. Для сноса необходимо согласие большинства жителей, и именно это часто становится главным препятствием. Даже несколько несогласных могут заблокировать процесс.

Кроме того, снос рассматривается не как универсальное решение. К нему прибегают преимущественно в случаях, когда дом признают аварийным или непригодным для проживания. В других ситуациях чаще выбирают обновление, ведь новое строительство требует гораздо больше ресурсов.

Ситуацию дополнительно усложняет война: ограниченное финансирование заставляет города направлять средства на первоочередные нужды, откладывая масштабные программы демонтажа.

«У нас в крупных городах есть тысячи хрущевок… мы буквально перед войной подошли к тому, чтобы урегулировать это на уровне законодательства», — подчеркнула Шуляк.

По собранным до полномасштабной войны данным, в Украине насчитывается более 30 тыс. объектов устаревшего жилищного фонда, из которых более 10 тыс. — это хрущевки. В некоторых городах доля такого жилья достигает 50%.

Что предлагают взамен

Последней законодательной инициативой, непосредственно касающейся этой темы, является законопроект № 6458 . Его приняли в первом чтении еще в сентябре 2022 года, однако после этого документ получил значительное количество поправок и требует существенной доработки.

Как пояснила Шуляк, этот законопроект не сводится к механическому сносу домов. Речь идет о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда, которая может предусматривать различные форматы обновления — от модернизации многоквартирного дома в пределах квартала до реконструкции объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

Обновление жилищного фонда подразумевает комплексный подход, учитывающий техническое состояние зданий, их энергоэффективность и экономическую целесообразность.

Реновация включает:

ремонт и модернизацию самих построек;

обновление инженерных сетей;

улучшение близлежащей инфраструктуры.

Отдельно Шуляк подчеркнула, что даже действующая редакция законопроекта не предусматривает сноса всех зданий, подпадающих под реконструкцию.

Такой вариант возможен только тогда, когда другие способы обновления невозможны.

«Снос многоквартирных домов с последующим строительством новых допускается исключительно в том случае, когда применение других способов реконструкции невозможно», — подчеркнула она.

Когда возможен запуск масштабных программ

Подготовка к обновлению жилищного фонда продолжается, однако полноценная реализация зависит от нескольких факторов. В частности, законодательная база еще не завершена — соответствующий законопроект пока принят только в первом чтении и требует доработки.

В то же время города уже должны формировать свои программы реновации, чтобы быть готовыми к запуску, когда появятся необходимые ресурсы.

Отмечается, что, несмотря на техническое состояние домов, спрос на квартиры в старом жилом фонде не исчезает. Покупателей привлекают сформированные районы с развитой инфраструктурой, даже если сами здания нуждаются в обновлении.

средние цены на 1-комнатные квартиры (вторичный рынок) в Киеве по состоянию на март 2026 года были такими:

дореволюционные дома (до 1918 г.) — $140 тыс.;

сталинки (1918−1956 гг.) — $68 тыс.;

хрущевки (1956−1969 гг.) — $45 тыс.;

панельки (1969−1991 гг.) — $47 тыс.;

спецпроекты (1991−2010 гг.) — $69 тыс.;

новостройки (после 2010 г.) — $83 тыс.

