Недвижимость: спрос сместился в столичный пригород (что выбирают покупатели) — Finance.ua
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Недвижимость: спрос сместился в столичный пригород (что выбирают покупатели)

Недвижимость
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Недвижимость: спрос сместился в столичный пригород (что выбирают покупатели)
Недвижимость: спрос сместился в столичный пригород (что выбирают покупатели)
Сегодня покупатели ищут не только комфортные квартиры с функциональной инфраструктурой, но и оценивают уровень безопасности.
Об этом пишет Минфин, который спросил у риелторов и юристов, как выбрать квартиру неподалеку от столицы.
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Столичный пригород: какие районы выбирают покупатели

По словам столичного риелтора Ирины Луханиной, потенциальных покупателей сейчас больше всего интересует жилье в следующих направлениях:
  • Лесники — 12 километров от Киева,
  • Ходосовка, Новая Ходосовка — 17−20 километров,
  • Старая Обуховская трасса/Конча-Заспа — 20−25 километров,
  • Софиевская Борщаговка — 7 километров,
  • Петропавловская Борщаговка — 8 километров,
  • Ирпень — 10−12 километров,
  • Буча — 15 километров,
  • Гостомель — 18 километров,
  • Чабаны — 10 километров,
  • Гатное — 8 километров,
  • Новоселки — 11 километров.
Такие предпочтения можно объяснить как логистическими и инфраструктурными преимуществами указанных направлений, так и фактором безопасности. В некоторых селах и городках пригорода в часы воздушных тревог гораздо тише, чем в самом Киеве (это, в частности, касается населенных пунктов в Обуховском направлении).
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Самые популярные направления:

  • Западное (Ирпень, Буча, Ворзель), который активно восстанавливается и отстраивается после боевых действий, привлекает близостью к лесу и природе.
  • Южное (Вишневое, Софиевская и Петропавловская Борщаговки), где среди основных преимуществ: близость к столице, развитая транспортная и коммерческая инфраструктура.
  • Северо-восточный (Бровары, Княжичи) с хорошим транспортным сообщением со столицей, большим выбором качественных новостроек доступного ценового сегмента и природой рядом. Также приобретают популярность Белогородка, Гатное и Счастливое, которые привлекают большим выбором предложений коттеджей и таунхаусов.
Решение о приобретении жилья в пригороде покупатели сейчас принимают быстро, потому что на рынке ощущается дефицит качественных проектов.
Квартиры в пригороде покупают преимущественно для проживания, но встречается и инвестиционный спрос, особенно в проектах на низких стадиях строительства. Сейчас даже более активно покупают в пригороде, чем в столице.
говорят специалисты

Какое жилье в пригороде самое востребованное

На первом месте у покупателей вопрос безопасности, остаются в фокусе внимания качество новостройки и локация.
«Монолитно-каркасная технология строительства лидирует, ведь на фоне ракетно-шахедных обстрелов доказала свою безопасность и надежность. Покупатели обращают внимание и на качество стройматериалов, их характеристики и состав.
К примеру, часто интересуются качеством оконных конструкций, которые должны иметь хороший уровень звукоизоляции и надежную фурнитуру. Кроме того, пользуются спросом объекты с хорошим сообщением со столицей, то есть расположены неподалеку от транспортных развязок и обеспечены достаточным количеством общественного транспорта.
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Бытует мнение, что покупатели сегодня предпочитают выбирать лишь низкие этажи высотных домов и рассматривают только низкую застройку, но наши эксперты по продажам имеют обратный опыт. Каждый день наши коллеги общаются с десятками покупателей, которые рассматривают совершенно разные этажи, среди которых и самые высокие", — пояснила Михалева.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который должен реформировать правила аренды, ипотеки и квартирных очередей. Речь идет о документе № 12377 «Об основных принципах жилищной политики», благодаря которому должна стартовать масштабная жилищная реформа в Украине.
  • Кабинет Министров Украины одобрил постановление, положившее начало созданию и запуску Информационно-аналитической системы объектов недвижимого имущества для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.
По материалам:
Finance.ua
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