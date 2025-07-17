В Украине автоматизируют учет объектов недвижимости (детали) — Finance.ua
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В Украине автоматизируют учет объектов недвижимости (детали)

Недвижимость
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В Украине автоматизируют учет объектов недвижимости (детали)
В Украине автоматизируют учет объектов недвижимости (детали)
Кабинет Министров Украины одобрил постановление, которое дает начало созданию и запуску Информационно-аналитической системы объектов недвижимого имущества для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц.
Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий.
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Для чего это

Система автоматизирует учет, сбор, обработку и обнародование информации о земельных участках, домах, квартирах и других объектах недвижимости государственной, коммунальной или частной формы собственности, которые могут быть использованы для проживания ВПЛ.
Постановление предусматривает:
  • интеграцию с ключевыми государственными реестрами и информационными системами, в частности, Единой государственной электронной системой в сфере строительства, Государственным земельным кадастром, Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество, а также Единой информационной базой данных о ВПЛ;
  • определение функциональных возможностей системы, включая портал и электронный кабинет пользователя.
За создание и администрирование системы отвечает Минразвития как уполномоченный орган государства.
Создание современной информационной системы позволит гражданам оперативно получать данные об имеющихся объектах и значительно повысит прозрачность процессов распределения жилищных ресурсов для ВПЛ. Это важный элемент системных решений в политике обновления и социальной поддержки", —
отметил Алексей Кулеба.

Данные системы будут использоваться для привлечения донорского финансирования на переоборудование и модернизацию жилья для нужд внутренне перемещенных лиц.

Сроки

Информационно-аналитическая система должна быть разработана и заработать не позднее 1 октября 2026 года.
Напомним, вчера Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который должен реформировать правила аренды, ипотеки и квартирных очередей.
При принятии этого законопроекта Украина получит 300 млн евро до 4 квартала этого года, ведь документ является одним из индикаторов программы Ukraine Facility, согласно которой Украине предоставляется 50 млрд евро от ЕС до 2027 года.
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Справка Finance.ua:

  • Принятие постановления предусмотрено Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».
  • В рамках этого Закона проводится инвентаризация недвижимого имущества, которое уже используется или может быть переоборудовано для проживания внутриперемещенных лиц. Инвентаризация такого имущества уже началась. Результаты будут интегрированы в информационно-аналитическую систему.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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