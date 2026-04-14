Рынок аренды оживился: в каких городах больше всего отзывов

Спрос на жилье в Украине меняется в зависимости от региона
В 2026 году спрос на аренду жилья вырос в большинстве областных центров Украины.
Об этом свидетельствуют данные исследования OLX Недвижимость.
Наиболее заметный рост фиксируется у прифронтовых и части центральных городов. Это связано с внутренней миграцией населения, спросом со стороны военных и ограниченным предложением жилья. В крупных городах наблюдается снижение активности, что может быть обусловлено факторами безопасности и сезонностью.
В то же время в западных регионах сохраняется стабильно высокий спрос с постепенным ростом. Наибольшая активность арендаторов обычно сосредоточена в сегменте одно- и двухкомнатного жилья.
Запорожье и Харьков лидируют по спросу на аренду жилья
Инфографика: OLX Недвижимость

Аренда 1-комнатных квартир

Наивысшая активность поисковиков в марте 2026 года была в Запорожье: почти 40 отзывов на 1 объявление об аренде 1-комнатной квартиры. Это почти в 4 раза больше, чем в марте 2025 года. Заметный рост спроса наблюдали также в Харькове: 30 отзывов на 1 объявление (рост в 3 раза).
Высокий спрос зафиксировали и в Сумах, 25 отзывов на 1 объявление. Однако по сравнению с прошлым годом он ниже на 56%. Таким же уровень активности есть в Житомире, 25 отзывов на 1 объявление, однако здесь имеем рост на 48%, по сравнению с мартом 2025 года.
Спрос на уровне 20−24 отзывов на 1 объявление об аренде 1-комнатной квартиры наблюдали в ряде городов, в том числе:
  • Кропивницкий, 24 отзывы на 1 объявление;
  • Черновцы, 23 отзывы на 1 объявление;
  • Ужгород и Черкассы, 20 отзывов на 1 объявление.
В больших областных центрах спрос на аренду 1-комнатных квартир фиксировали в пределах 11−15 отзывов. Однако если у некоторых это больше, чем в прошлом году (Львов +40%, Днепр +3%), то в определенных городах спрос стал меньше (Одесса -28%, Киев -15%).

Аренда 2-комнатных квартир

В сегменте аренды 2-комнатных квартир по уровню спроса также лидирует Запорожье: в марте 2026 года фиксировали 38 отзывов на 1 объявление. На втором месте — Харьков, с показателем в 37 отзывов на 1 объявление. В обоих городах показатели почти в 4 раза выше, до марта 2025 года. 27 отзывов на 1 объявление фиксировали в Сумах, что, напротив, ниже на 51%, по сравнению с прошлым годом.
В Кропивницком спрос на уровне 23 отзывов на 1 объявление об аренде 2-комнатной квартиры. В пределах 20−21 отзыв на 1 объявление наблюдали показатели в Херсоне и Луцке. В целом, в этих городах активность соискателей выросла по сравнению с прошлым годом.
Несколько ниже в сегменте аренды 2-комнатных квартир спрос в Черкассах (19 отзывов на 1 объявление), Житомире (18) и Ужгороде (16).
12 отзывов на 1 объявление наблюдали во Львове (+46%). Также вырос спрос в Днепре: на 12% до 9 отзывов на 1 объявление. В Киеве и Одессе спрос снизился до 10 отзывов на 1 объявление (на -6% и -29% соответственно).

Аренда 3-комнатных квартир

В сегменте аренды 3-комнатных квартир спрос меньше, однако в отдельных городах он все же заметно выше, чем в других.
Среди них, как и в других сегментах, Запорожье, где активность искателей выросла почти в 4 раза: до 29 отзывов в марте 2026. В Сумах показатель в то же время стал ниже на 37%, до 28 отзывов на 1 объявление в этом году.
На уровне 20−22 отзывов на 1 объявление об аренде трехкомнатной квартиры фиксировали спрос в Харькове и Черкассах. В Ужгороде, Херсоне и Житомире наблюдали активность от 15 до 17 отзывов на 1 объявление в марте 2026 года.
В больших городах спрос варьируется в пределах от 5 до 7 отзывов на 1 объявление. В Одессе и Киеве это меньше, чем в марте 2025 года. Во Львове и Днепре, наоборот, спрос стал выше.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жилья
