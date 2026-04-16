Дома vs квартиры: как меняется спрос в Украине (инфографика)

Интерес к покупке частных домов в Украине существенно уступает спросу на квартиры, однако динамика обоих сегментов почти совпадает.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

По состоянию на март 2026 г. интерес к покупке домов колеблется на уровне около 50−70% от спроса на квартиры. При этом оба сегмента демонстрируют очень похожую динамику: сезонность и тренды практически совпадают, что свидетельствует об общей логике выбора жилья.

В то же время, квартиры остаются более популярным и массовым вариантом — спрос на них стабильно выше во все периоды.

Различия между покупкой и арендой

Если же сравнивать покупку и аренду домов, то ключевое отличие — в сезонности. Спрос на аренду домов имеет очень ярко выраженный летний пик, тогда как интерес к покупке более равномерно распределен в течение года.

Интерес к аренде дома, Инфографика: ЛУН

«Дом для украинцев — это, прежде всего, о собственности, а не о временном решении. В то же время мы видим, что интерес к домам движется синхронно с рынком квартир, но остается ниже из-за более высокого бюджета и более длинного цикла принятия решения», — комментирует Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

В 2025—2026 годах интерес к покупке домов постепенно восстанавливается после снижения в начале 2024 года.

Интерес к покупке дома, Инфографика: ЛУН

Ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН также писал , что средняя цена частного дома на вторичном рынке Киевской области колеблется от $35 500 до $270 000 в зависимости от района. Самыми дорогими остаются дома в Обуховском районе — в среднем $270 тыс. Это более чем в 7 раз дороже, чем в Белоцерковском районе, где средняя цена составляет всего $35,5 тыс. Данные актуальны по состоянию на 6 апреля 2026 года.

В целом, рынок домов в Киевской области остается очень неоднородным: разница между самыми дешевыми и самыми дорогими локациями достигает почти 8 раз. Это делает частные дома одним из самых контрастных сегментов недвижимости в регионе.

📢 Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на InvestMarket от «Минфин»

