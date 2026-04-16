0 800 307 555
ру
Дома vs квартиры: как меняется спрос в Украине (инфографика)

Недвижимость
20
В 2025-2026 годах интерес к покупке домов постепенно восстанавливается после понижения в начале 2024 года
Интерес к покупке частных домов в Украине существенно уступает спросу на квартиры, однако динамика обоих сегментов почти совпадает.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
По состоянию на март 2026 г. интерес к покупке домов колеблется на уровне около 50−70% от спроса на квартиры. При этом оба сегмента демонстрируют очень похожую динамику: сезонность и тренды практически совпадают, что свидетельствует об общей логике выбора жилья.
В то же время, квартиры остаются более популярным и массовым вариантом — спрос на них стабильно выше во все периоды.

Различия между покупкой и арендой

Если же сравнивать покупку и аренду домов, то ключевое отличие — в сезонности. Спрос на аренду домов имеет очень ярко выраженный летний пик, тогда как интерес к покупке более равномерно распределен в течение года.
Интерес к аренде дома, Инфографика: ЛУН
«Дом для украинцев — это, прежде всего, о собственности, а не о временном решении. В то же время мы видим, что интерес к домам движется синхронно с рынком квартир, но остается ниже из-за более высокого бюджета и более длинного цикла принятия решения», — комментирует Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.
В 2025—2026 годах интерес к покупке домов постепенно восстанавливается после снижения в начале 2024 года.
Интерес к покупке дома, Инфографика: ЛУН
Покупка недвижимости — одна из самых больших финансовых инвестиций в жизни каждого человека. Но с возможностью получить собственные квадратные метры покупателя могут ожидать и риски: от распространенных мошеннических схем до потери денег из-за проблемного застройщика. Подробный гайд для покупателей от Finance.ua поможет узнать наиболее рискованные моменты.
Ранее Finance.ua со ссылкой на ЛУН также писал, что средняя цена частного дома на вторичном рынке Киевской области колеблется от $35 500 до $270 000 в зависимости от района. Самыми дорогими остаются дома в Обуховском районе — в среднем $270 тыс. Это более чем в 7 раз дороже, чем в Белоцерковском районе, где средняя цена составляет всего $35,5 тыс. Данные актуальны по состоянию на 6 апреля 2026 года.
В целом, рынок домов в Киевской области остается очень неоднородным: разница между самыми дешевыми и самыми дорогими локациями достигает почти 8 раз. Это делает частные дома одним из самых контрастных сегментов недвижимости в регионе.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАренда жильяДом
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems