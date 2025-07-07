Новобудови vs вторинка: як змінились ціни та попит у червні — Finance.ua

Новобудови vs вторинка: як змінились ціни та попит у червні Сьогодні 20:01 — Нерухомість

Новобудови vs вторинка: як змінились ціни та попит у червні

У червні 2025 року інтерес до новобудов серед українців знизився майже в усіх регіонах. Водночас спостерігається значний спалах попиту на вторинну нерухомість у деяких областях.

Про це свідчать дані Dim.ria

Первинний ринок

Пропозиція

У червні працювали 80 % відділів продажу новобудов. За місяць введено в експлуатацію 4 новобудови (7 секцій) — у Львівській, Вінницькій, Івано-Франківській і Полтавській областях.

Найвищу частку зданих об’єктів зафіксовано у Рівненській (68 %), Запорізькій (56 %) та Одеській (54 %) областях.

Ціни

Ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють стабільність: ціни впродовж місяця коливались в межах кількох відсотків.

Інфографіка: Dim. ria

Київ утримує лідерство за вартістю квадратного метра — $1 407/м².

Найдешевші новобудови — у прифронтових регіонах: Запорізькій та Сумській областях.

Попит

Найбільше падіння попиту зафіксовано у Чернігівській (-29%), Житомирській (-27%) та Волинській (-25%) областях.

Інфографіка: Dim. ria

Значне зростання попиту з достатньою вибіркою даних для аналізу спостерігається тільки в Закарпатській області (+19%).

Вторинний ринок

Пропозиція

Найбільше зростання кількості оголошень про продаж вторинного житла у червні спостерігалось у Сумській та Чернігівській областях, а також у Києві.

У західних регіонах країни впродовж місяця зафіксовано падіння пропозиції.

Ціни

Впродовж червня вартість вторинного житла продовжує зростати майже по всій України. Херсонська область демонструє найшвидше зростання цін — +8 %, хоча залишається найдешевшою.

Інфографіка: Dim. ria

Інфографіка: Dim. ria

Інфографіка: Dim. ria

Найдорожче житло — у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $93,3 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (понад $140 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($50 тис.).

Інфографіка: Dim. ria

Попит

Значний спалах попиту на вторинну нерухомість зафіксовано у Тернопільській (+35%), Сумській (+28%) та Івано-Франківській (+13%) областях.

Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у червні в Києві склало 1:2, такий же показник фіксується на Одещині. У Тернопільській області він становить 1:18, Вінницькій — 1:17, Чернівецькій — 1:15.

Нагадаємо, за даними Dim. ria, українці готові витратити на купівлю житла у 2025 році або на рівні попереднього року, або трохи нижчий бюджет. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис. Впродовж останнього року зменшилась кількість людей, які планують купити житло за понад $50 тис.

Експерти OLX Нерухомість розповіли , 62% українців планують або розглядають купівлю нерухомості у найближчі 5 років, 32% - навпаки, не планують, 21% точно мають такі плани, ще 6% схиляються до оренди.

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