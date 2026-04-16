В Верховной Раде на данный момент не рассматриваются инициативы по введению новых штрафов для владельцев жилья, которые сдают его в аренду. В то же время вопрос легализации рынка остается актуальным, и обсуждение сосредоточено, прежде всего, на изменении налоговых условий.
Об этом в комментарии Finance.ua сообщила глава профильного комитета парламента Елена Шуляк.
Действующие и новые санкции
Действующее законодательство уже предусматривает ответственность за неуплату налогов с доходов от аренды. Если налоговые органы располагают информацией о заключенном договоре, но налоги не уплачиваются, применяются стандартные санкции:
штраф в размере 25% суммы долга и пеня;
в случае повторного нарушения — 50% и пеня.
«Поэтому оснований говорить о подготовке каких-то отдельных новых штрафов для рынка аренды сегодня нет», — комментирует Шуляк.
Основная дискуссия в парламенте касается не усиления ответственности, а уменьшения налоговой нагрузки.
В настоящее время владельцы жилья, не являющиеся ФЛП, платят 23% налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Именно это, по оценкам, является одной из причин, почему значительная часть рынка находится в тени.
Показательна статистика: по итогам 2024 года доходы от аренды задекларировали всего лишь около 900 человек.
отдельные подходы к налогообложению аренды для перемещенных лиц.
Никаких новых проверок и контроля
Как отметила Шуляк, информация о якобы подготовке новых механизмов контроля за неофициальной арендой не соответствует действительности.
Речь идет, в частности, о возможных проверках через банки, ОСМД или коммунальные службы — такие инструменты пока не разрабатываются.
В парламенте отмечают, что действующее законодательство уже содержит необходимые нормы контроля, и их не планируют менять.
Ранее мы сообщали, что одним из ключевых решений для вывода рынка аренды «из тени» может стать стимулирование долгосрочных договоров. В частности, предлагается установить минимальный срок аренды — например, три года.