Введут ли новые штрафы для арендодателей — позиция парламента Сегодня 08:03 — Личные финансы

В Верховной Раде на данный момент не рассматриваются инициативы по введению новых штрафов для владельцев жилья, которые сдают его в аренду. В то же время вопрос легализации рынка остается актуальным, и обсуждение сосредоточено, прежде всего, на изменении налоговых условий.

Об этом в комментарии Finance.ua сообщила глава профильного комитета парламента Елена Шуляк.

Действующие и новые санкции

Действующее законодательство уже предусматривает ответственность за неуплату налогов с доходов от аренды. Если налоговые органы располагают информацией о заключенном договоре, но налоги не уплачиваются, применяются стандартные санкции:

штраф в размере 25% суммы долга и пеня;

в случае повторного нарушения — 50% и пеня.

«Поэтому оснований говорить о подготовке каких-то отдельных новых штрафов для рынка аренды сегодня нет», — комментирует Шуляк.

Усилению ответственности — быть

Основная дискуссия в парламенте касается не усиления ответственности, а уменьшения налоговой нагрузки.

В настоящее время владельцы жилья, не являющиеся ФЛП, платят 23% налогов (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Именно это, по оценкам, является одной из причин, почему значительная часть рынка находится в тени.

Показательна статистика: по итогам 2024 года доходы от аренды задекларировали всего лишь около 900 человек.

Среди возможных изменений, которые обсуждаются:

снижение ставки НДФЛ с 18% до 5%;

отдельные подходы к налогообложению аренды для перемещенных лиц.

Никаких новых проверок и контроля

Как отметила Шуляк, информация о якобы подготовке новых механизмов контроля за неофициальной арендой не соответствует действительности.

Речь идет, в частности, о возможных проверках через банки, ОСМД или коммунальные службы — такие инструменты пока не разрабатываются.

В парламенте отмечают, что действующее законодательство уже содержит необходимые нормы контроля, и их не планируют менять.

долгосрочных договоров. В частности, предлагается установить минимальный срок аренды — например, три года.

