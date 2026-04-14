Блэкауты и связь: как работают провайдеры в пригороде Киева

В большинстве городов интернет либо работает более 72 часов, либо исчезает почти сразу
Стабильный интернет в пригороде становится одним из ключевых факторов при выборе жилья, наряду с электроснабжением и водой.
Команда ЛУН Місто проанализировала работу интернет-провайдеров в городах-сателлитах Киева во время длительных отключений электроэнергии и оценила автономность сетей.

Высокий уровень готовности к блэкаутам

Данные показывают, что базовая готовность к блэкаутам в пригороде достаточно высока. По данным статистики Карты интернета, в 6 из 10 исследованных городов 100% домов, по которым провайдеры предоставили данные для Карты, имеют интернет, работающий до 72 часов без света.
Среди них: Борисполь, Боярка, Буча, Васильков, Вышгород и Коцюбинское.
Ирпень также почти достигает этого уровня: в 99,7% домов, по которым предоставлены данные, интернет сохраняется до 72 часов.
В то же время, исследование показало неочевидную закономерность: количество провайдеров в городе не гарантирует стабильности связи. Напротив, в городах с большим количеством провайдеров показатели автономности часто ниже.
К примеру, в Софиевской Борщаговке и Вишневом, где работает по 12 провайдеров, уровень 72-часовой автономности составляет 78,6% и 89,4% соответственно. Для сравнения, в Борисполе с одним провайдером, предоставившим данные по устойчивости сети, этот показатель — 100%.
По всей вероятности, это связано с характером застройки. В городах с большим количеством новых многоэтажек сложнее обеспечить резервное питание для всей сети, в то время как в менее плотных городах провайдерам проще модернизировать инфраструктуру.

Два сценария работы интернета

Еще одна тенденция — отсутствие «средних» сценариев. В большинстве городов интернет либо работает более 72 часов, либо исчезает почти сразу. Варианты с автономностью на 24 часа встречаются значительно реже.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на заместителя министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислава Прибитько писал, что мобильная связь в Украине во время блэкаута может работать от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от продолжительности отключения электроэнергии.
По его словам, в случае полного блэкаута алгоритм работы мобильных сетей зависит от продолжительности отсутствия электроснабжения. Если отключение длится до 10−12 часов, то связь функционирует по поэтапной модели. В первые 4−6 часов абоненты могут не ощущать перебоев, поскольку все базовые станции в Украине оснащены аккумуляторами.
По материалам:
Finance.ua
