Многоэтажки Киева оборудуют резервным питанием на случай блекаутов

Премьер-министр Юлия Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко
Правительство приняло решение о запуске экспериментального проекта, в рамках которого многоквартирные дома Киева оборудуют системами резервного питания. Речь идет об установке аккумуляторов, инверторов и генераторов, позволяющих поддерживать работу лифтов, инженерных систем и освещения при отключении электроэнергии.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Условия проекта

По словам Свириденко, закупку и установку необходимого оборудования профинансирует государство.
В то же время жильцы домов будут отвечать за дальнейшую эксплуатацию — в частности, за горючее, обслуживание и ремонт.
Участие в проекте добровольно — решение принимают совладельцы многоквартирных домов.
Постановление создает правовые основания для реализации программы, а также упрощает необходимые для этого разрешительные процедуры по строительству и землеотводу.

Какие дома выберут

КГГА в течение 30 дней составит перечень домов, отвечающих критериям проекта, а также определит объем необходимого финансирования. После этого правительство отдельно утвердит выделение средств.
Пока программа действует как пилотная только для столицы, однако Правительство уже изучает возможности ее расширения на другие города Украины.
«Экспериментальный проект обеспечения системами резервного питания многоэтажек Киева является составной частью планов устойчивости регионов — комплекса мер по подготовке энергосистемы и ЖКХ к следующему отопительному сезону. Планы устойчивости регионов разработаны Правительством совместно с ОВА и органами местного самоуправления», — подчеркнула Свириденко.
По материалам:
Finance.ua
