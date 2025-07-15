Які ціни на квартири в Івано-Франківську — Finance.ua

Які ціни на квартири в Івано-Франківську Сьогодні 20:01 — Нерухомість

Які ціни на квартири в Івано-Франківську

Як свідчить статистика ЛУН , на первинному ринку Івано-Франківська ціни на квадратний метр коливаються від 620 до 1 150 доларів залежно від класу житла.

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Новобудови

Ціна квадратного метра у новобудовах в середньому становить десь 850 доларів. Все залежить від класу житлового комплексу, де розміщене житло.

В економ-класі ціна становить 620 доларів, а в комфорт — вже 800 доларів,. У бізнес-класі ціна сягає 890 доларів, а у преміум — 1 150 доларів.

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Вторинний ринок

На цьому ринку ціни на всі види квартир підскочили:

1-кімнатні квартири обійдуться в 38 тисяч доларів.

2-кімнатні — в 56 тисячі доларів.

3-кімнатна квартира з ціною в 73 тисячі доларів.

знизився майже в усіх регіонах. Водночас спостерігається значний спалах попиту на вторинну нерухомість у деяких областях. Про це свідчать дані Dim.ria. Нагадаємо, у червні 2025 року інтерес до новобудов серед українцівмайже в усіх регіонах. Водночас спостерігається значний спалах попиту на вторинну нерухомість у деяких областях. Про це свідчать дані Dim.ria.

Ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють стабільність: ціни впродовж місяця коливались в межах кількох відсотків.

А найбільше зростання кількості оголошень про продаж вторинного житла у червні спостерігалось у Сумській та Чернігівській областях, а також у Києві.

Довідка Finance.ua:

П’ятірку міст з найдешевшими однокімнатними квартирами наразі складають міста, що розташовані ближче до лінії фронту. Це міста з такими медіанними цінами:

Херсон, 600 тис. грн;

Запоріжжя, 672 тис. грн;

Суми, 723 тис. грн;

Миколаїв, 748 тис. грн;

Харків, 872 тис. грн.

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