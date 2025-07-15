Які ціни на квартири в Івано-Франківську — Finance.ua

Які ціни на квартири в Івано-Франківську
Як свідчить статистика ЛУН, на первинному ринку Івано-Франківська ціни на квадратний метр коливаються від 620 до 1 150 доларів залежно від класу житла.
Новобудови
Ціна квадратного метра у новобудовах в середньому становить десь 850 доларів. Все залежить від класу житлового комплексу, де розміщене житло.
В економ-класі ціна становить 620 доларів, а в комфорт — вже 800 доларів,. У бізнес-класі ціна сягає 890 доларів, а у преміум — 1 150 доларів.
Вторинний ринок
На цьому ринку ціни на всі види квартир підскочили:
- 1-кімнатні квартири обійдуться в 38 тисяч доларів.
- 2-кімнатні — в 56 тисячі доларів.
- 3-кімнатна квартира з ціною в 73 тисячі доларів.
Нагадаємо, у червні 2025 року інтерес до новобудов серед українців знизився майже в усіх регіонах. Водночас спостерігається значний спалах попиту на вторинну нерухомість у деяких областях. Про це свідчать дані Dim.ria.
Ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють стабільність: ціни впродовж місяця коливались в межах кількох відсотків.
А найбільше зростання кількості оголошень про продаж вторинного житла у червні спостерігалось у Сумській та Чернігівській областях, а також у Києві.
Довідка Finance.ua:
- П’ятірку міст з найдешевшими однокімнатними квартирами наразі складають міста, що розташовані ближче до лінії фронту. Це міста з такими медіанними цінами:
- Херсон, 600 тис. грн;
- Запоріжжя, 672 тис. грн;
- Суми, 723 тис. грн;
- Миколаїв, 748 тис. грн;
- Харків, 872 тис. грн.
Поділитися новиною