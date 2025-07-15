Які ціни на квартири в Івано-Франківську — Finance.ua

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Які ціни на квартири в Івано-Франківську

Нерухомість
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Які ціни на квартири в Івано-Франківську
Які ціни на квартири в Івано-Франківську
Як свідчить статистика ЛУН, на первинному ринку Івано-Франківська ціни на квадратний метр коливаються від 620 до 1 150 доларів залежно від класу житла.
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Новобудови

Ціна квадратного метра у новобудовах в середньому становить десь 850 доларів. Все залежить від класу житлового комплексу, де розміщене житло.
В економ-класі ціна становить 620 доларів, а в комфорт — вже 800 доларів,. У бізнес-класі ціна сягає 890 доларів, а у преміум — 1 150 доларів.
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Вторинний ринок

На цьому ринку ціни на всі види квартир підскочили:
  • 1-кімнатні квартири обійдуться в 38 тисяч доларів.
  • 2-кімнатні — в 56 тисячі доларів.
  • 3-кімнатна квартира з ціною в 73 тисячі доларів.
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Нагадаємо, у червні 2025 року інтерес до новобудов серед українців знизився майже в усіх регіонах. Водночас спостерігається значний спалах попиту на вторинну нерухомість у деяких областях. Про це свідчать дані Dim.ria.
Ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють стабільність: ціни впродовж місяця коливались в межах кількох відсотків.
А найбільше зростання кількості оголошень про продаж вторинного житла у червні спостерігалось у Сумській та Чернігівській областях, а також у Києві.

Довідка Finance.ua:

  • П’ятірку міст з найдешевшими однокімнатними квартирами наразі складають міста, що розташовані ближче до лінії фронту. Це міста з такими медіанними цінами:
  • Херсон, 600 тис. грн;
  • Запоріжжя, 672 тис. грн;
  • Суми, 723 тис. грн;
  • Миколаїв, 748 тис. грн;
  • Харків, 872 тис. грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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