Правительство изменило условия программы льготной ипотеки «Жилье для ВПЛ» — Finance.ua
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Правительство изменило условия программы льготной ипотеки «Жилье для ВПЛ»

Личные финансы
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Правительство изменило условия программы льготной ипотеки «Жилье для ВПЛ»
Правительство изменило условия программы льготной ипотеки «Жилье для ВПЛ»
Правительство внесло изменения в условия программы льготного ипотечного кредитования «Жилье для ВПЛ». Теперь срок действия регистрации кандидата на участие в программе составляет 2 года с даты включения в реестр кандидатов.
Об этом сообщил народный депутат, глава ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.
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Далее кандидат автоматически исключается из реестра. В то же время такие лица имеют право повторно зарегистрироваться в реестровом перечне.
  • Таким образом, 1 ноября 2025 года будут исключены из реестрового перечня кандидаты, которые на день вступления в силу этого постановления находятся в нем более 2 лет.
  • Госмолодежь в течение месяца с даты вступления в силу этого постановления уведомит таких лиц об исключении из реестра и их праве повторно зарегистрироваться.
Также в условия программы внесено изменение, которое исключит возможность участия в ней граждан, среднемесячный денежный доход которых превышает 10-кратный размер среднемесячной заработной платы в Украине по данным Госстата.
Напомним, Кабинет Министров Украины 15 июля принял постановление, согласно которому Министерству развития общин и территорий будут направлены средства на бюджетную программу «Предоставление льготных ипотечных кредитов внутренне перемещенным лицам за счет средств займа БРСЕ».
Указанные средства предусмотрены в соглашении о ссуде между Украиной и Банком развития Совета Европы (БРСЕ) в рамках проекта «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц».
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Программу реализует Минразвития из постановления Кабинета министров Украины 28 апреля 2021 г. № 451.
Исполнителем проекта является Госмолодежь. За время реализации проекта за счет грантовых средств Правительства Германии через банк KfW собственным жильем обеспечено 1053 семьи ВПЛ.
В мае 2025 года правительство Украины заключило соглашение с БРСЕ на сумму 50 млн евро для продолжения программы. Это позволит еще около 1100 семей ВПЛ приобрести собственное жилье на льготных условиях уже до конца этого года.
У проекта нет аналогов в Украине, он предлагает самые доступные условия ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц и уникальный подход к отбору участников. Условиями программы предусмотрены фиксированная процентная ставка в 3% годовых, минимальный первый взнос в 6% стоимости жилья и кредитование на срок до 30 лет.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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