Для ВПЛ создадут онлайн-платформу по поиску жилья и работы — Finance.ua

Для ВПЛ создадут онлайн-платформу по поиску жилья и работы Сегодня 12:29 — Личные финансы

Для ВПЛ создадут онлайн-платформу по поиску жилья и работы

В Украине будет создана цифровая платформа для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Министерство социальной политики и благотворительный фонд «Прихисти своїх» подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба министерства, платформа объединит предложения временного жилья и возможности трудоустройства для переселенцев. Также проект будет включать в себя профессиональное обучение и юридическую поддержку.

«Во время войны очень важно помочь людям, которые стали вынужденно перемещенными, восстановить нормальную жизнь. Речь идет не только о жилье, но и о помощи в поиске работы, интеграции в жизнь в новых общинах», — сказала министр социальной политики Оксана Жолнович. Она напомнила, что Минсоцполитики уже реализует ряд программ для ВПЛ:

субсидии на аренду;

услуги поддержанного проживания;

психосоциальная помощь в центрах жизнестойкости;

услуга «муниципальная няня».

Напомним, с начала войны в Украине действует программа «Прихисток», предусматривающая денежную компенсацию владельцам жилья, которые размещают у себя внутренне перемещенных лиц.

Размер компенсации составляет 450 грн/месяц за каждого размещенного человека. Выплаты назначаются на 6 месяцев с возможностью автоматического продления после проверки на соответствие определенным критериям.

С 1 марта 2025 г. назначение компенсаций осуществляют органы Пенсионного фонда Украины. Гражданам, уже получавшим выплаты, они будут продлеваться автоматически без дополнительного обращения. Тем, кто планирует впервые воспользоваться программой или обращался за выплатами с начала года, необходимо подать заявление в ПФУ.

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С начала полномасштабной войны и по сей день Государственная служба занятости помогла трудоустроить почти 124 тысячи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В прошлом году работу получили 42 тысячи переселенцев, а с начала 2025 года уже 19,3 тысячи.

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