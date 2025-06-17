ВПЛ смогут получить компенсации за утраченное жилье на ВОТ — Finance.ua

ВПЛ смогут получить компенсации за утраченное жилье на ВОТ Сегодня 13:04 — Личные финансы

ВПЛ смогут получить компенсации за утраченное жилье на ВОТ

В Украине планируют запустить программу, которая позволит переселенцам приобрести жилье вместо утраченного на временно оккупированных территориях. Соответствующую программу жилищной поддержки Украина обсуждает со Всемирным банком.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Программа предусматривает предоставление жилищных ваучеров, которые можно использовать по одному из направлений:

на приобретение жилья;

первый взнос по ипотеке;

или погашение ипотечного кредита

Поначалу в приоритете в рамках новой программы будут следующие ВПЛ:

участники боевых действий,

многодетные и семьи погибших защитников,

лица с инвалидностью,

дети-сироты.

А на завершающем этапе программой смогут воспользоваться все ВПЛ.

Результаты инициативы HOPE

В ходе встречи представителей Минразвития и Всемирного банка поговорили и о реализации инициативы HOPE «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей», которая стала одним из ключевых элементов правительственной политики в сфере восстановления жилищного фонда.

«HOPE стал инструментом, позволяющим помогать быстро, прозрачно и в масштабах всей страны. Сегодня мы говорим о расширении этого проекта и готовим новые решения. Речь идет о новой программе поддержки для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Она должна дать людям возможность приобрести жилье вместо утраченного на ВОТ. Это о справедливости и государственной ответственности», — отметил министр развития Алексей Кулеба.

Читайте также Восстановление Украины в 2025 году потребует более 17 миллиардов долларов

Благодаря этому проекту уже более 94 тысяч украинских семей получили компенсации для восстановления поврежденного жилья через механизм єВідновлення. В мае Всемирный банк и Минразвития подписали соглашение о дополнительном финансировании в объеме 84 млн долларов, что позволит поддержать еще около 25 тысяч семей.

Министерство также начало подготовку к новому этапу — капитальному восстановлению. В апреле утвержден перечень из 194 многоквартирных домов в пяти территориальных общинах, которые будут восстанавливаться в рамках проекта HOPE. Для запуска строительных работ в первом квартале 2026 года рассматривается вопрос привлечения дополнительных 185 млн долларов. Соответствующие предложения уже переданы Всемирному банку.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.