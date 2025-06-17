ВПЛ смогут получить компенсации за утраченное жилье на ВОТ — Finance.ua

ВПЛ смогут получить компенсации за утраченное жилье на ВОТ
В Украине планируют запустить программу, которая позволит переселенцам приобрести жилье вместо утраченного на временно оккупированных территориях. Соответствующую программу жилищной поддержки Украина обсуждает со Всемирным банком.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
Программа предусматривает предоставление жилищных ваучеров, которые можно использовать по одному из направлений:
- на приобретение жилья;
- первый взнос по ипотеке;
- или погашение ипотечного кредита
Поначалу в приоритете в рамках новой программы будут следующие ВПЛ:
- участники боевых действий,
- многодетные и семьи погибших защитников,
- лица с инвалидностью,
- дети-сироты.
А на завершающем этапе программой смогут воспользоваться все ВПЛ.
Результаты инициативы HOPE
В ходе встречи представителей Минразвития и Всемирного банка поговорили и о реализации инициативы HOPE «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей», которая стала одним из ключевых элементов правительственной политики в сфере восстановления жилищного фонда.
«HOPE стал инструментом, позволяющим помогать быстро, прозрачно и в масштабах всей страны. Сегодня мы говорим о расширении этого проекта и готовим новые решения. Речь идет о новой программе поддержки для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Она должна дать людям возможность приобрести жилье вместо утраченного на ВОТ. Это о справедливости и государственной ответственности», — отметил министр развития Алексей Кулеба.
Благодаря этому проекту уже более 94 тысяч украинских семей получили компенсации для восстановления поврежденного жилья через механизм єВідновлення. В мае Всемирный банк и Минразвития подписали соглашение о дополнительном финансировании в объеме 84 млн долларов, что позволит поддержать еще около 25 тысяч семей.
Министерство также начало подготовку к новому этапу — капитальному восстановлению. В апреле утвержден перечень из 194 многоквартирных домов в пяти территориальных общинах, которые будут восстанавливаться в рамках проекта HOPE. Для запуска строительных работ в первом квартале 2026 года рассматривается вопрос привлечения дополнительных 185 млн долларов. Соответствующие предложения уже переданы Всемирному банку.
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