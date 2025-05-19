Восстановление Украины в 2025 году потребует более 17 миллиардов долларов — Finance.ua

Восстановление Украины в 2025 году потребует более 17 миллиардов долларов
По обновленным оценкам RDNA4, согласованным с международными партнерами, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Только на 2025 год необходимо 17,3 миллиарда долларов. Среди главных приоритетов — жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.
Особое внимание уделено поддержке территориальных общин, в частности, функционирующих под постоянной угрозой из-за близости к фронту или государственной границе.
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По словам главы ведомства Алексея Кулебы, в текущем году предусмотрено 36,5 миллиарда гривен дотаций для местных бюджетов. Дополнительно правительство выделило почти 2 миллиарда гривен для 180 общин в девяти приграничных и прифронтовых областях.
Эти средства направлены на восстановление после обстрелов, строительство укрытий, закупку техники для коммунальных служб, а также ремонт тепловых и газовых сетей.
Самые большие суммы уже получили:
- Харьковщина — почти 500 млн грн;
- Херсонщина — более 200 млн грн;
- Сумщина — 200 млн грн;
- Донетчина — 150 млн грн;
- Днепропетровщина — 60 млн грн.
Отдельное направление финансирования — обеспечение военной логистики. На ремонт и содержание дорог и эвакуационных маршрутов, важных для ВСУ и медицинской инфраструктуры, выделено 5,2 миллиарда гривен. Список объектов определен во взаимодействии с Генштабом ВСУ.
Алексей Кулеба также сообщил, что Государственный фонд регионального развития впервые с начала полномасштабного вторжения получил финансирование в размере 1 миллиарда гривен. В 2026 году этот объем планируют увеличить до 1,5% доходов государственного бюджета — ориентировочно 30 миллиардов гривен.
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