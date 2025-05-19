Восстановление Украины в 2025 году потребует более 17 миллиардов долларов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Восстановление Украины в 2025 году потребует более 17 миллиардов долларов

Казна и Политика
27
Восстановление Украины в 2025 году потребует более 17 миллиардов долларов
Восстановление Украины в 2025 году потребует более 17 миллиардов долларов
По обновленным оценкам RDNA4, согласованным с международными партнерами, общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
Только на 2025 год необходимо 17,3 миллиарда долларов. Среди главных приоритетов — жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.
Особое внимание уделено поддержке территориальных общин, в частности, функционирующих под постоянной угрозой из-за близости к фронту или государственной границе.
Читайте также
По словам главы ведомства Алексея Кулебы, в текущем году предусмотрено 36,5 миллиарда гривен дотаций для местных бюджетов. Дополнительно правительство выделило почти 2 миллиарда гривен для 180 общин в девяти приграничных и прифронтовых областях.
Эти средства направлены на восстановление после обстрелов, строительство укрытий, закупку техники для коммунальных служб, а также ремонт тепловых и газовых сетей.
Самые большие суммы уже получили:
  • Харьковщина — почти 500 млн грн;
  • Херсонщина — более 200 млн грн;
  • Сумщина — 200 млн грн;
  • Донетчина — 150 млн грн;
  • Днепропетровщина — 60 млн грн.
Отдельное направление финансирования — обеспечение военной логистики. На ремонт и содержание дорог и эвакуационных маршрутов, важных для ВСУ и медицинской инфраструктуры, выделено 5,2 миллиарда гривен. Список объектов определен во взаимодействии с Генштабом ВСУ.
Алексей Кулеба также сообщил, что Государственный фонд регионального развития впервые с начала полномасштабного вторжения получил финансирование в размере 1 миллиарда гривен. В 2026 году этот объем планируют увеличить до 1,5% доходов государственного бюджета — ориентировочно 30 миллиардов гривен.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems