Власти не смогли освоить 7 млрд грн на восстановление Украины, хоть средства и были выделены — Finance.ua

Власти не смогли освоить 7 млрд грн на восстановление Украины, хоть средства и были выделены Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Власти не смогли освоить 7 млрд грн на восстановление Украины, хоть средства и были выделены

В 2024 году существенная доля предусмотренных на восстановление средств не была освоена из-за бюрократии, низкой способности местных органов власти быстро реализовывать проекты и задержек в публичных закупках.

Всего в 2024 году по бюджетным программам Минразвития, которые предусматривали субвенции на восстановление и отстройку, профинансировали 640 проектов на общую сумму 17,7 млрд грн, хотя финансирование было около 25 млрд грн. Об этом сообщили эксперты проекта Контроль расходов по восстановлению Украины при поддержке Европейского Союза, сообщает Институт экономических исследований.

«Средств на финансирование восстановления и отстройку в бюджете было достаточно мало по сравнению с потребностями. Но даже их мы не всегда могли потратить», — заявила ведущая научная сотрудница ИЭИ Александра Бетлий.

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Украина сейчас имеет семь основных источников финансирования восстановления, а именно Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, международные финансовые организации (Всемирный банк, ЕИБ и т. п. ), резервный фонд и другие программы госбюджета, местные бюджеты, средства Ukraine24, Фонд поддержки энергетики Украины, частные благотворительные фонды и программы технической помощи.

Самым распространенным механизмом финансирования восстановления в 2024 году были субвенции из госбюджета местным бюджетам.

«Субвенция на реализацию проектов, направленных на ликвидацию последствий вооруженной агрессии, в 2024 году составила 7,5 млрд грн, тогда как кассовые расходы были произведены лишь на 5,3 млрд грн. По второй субвенции было предоставлено 3,1 млрд грн, а кассовые расходы составили 1,4 млрд грн», — сообщила Бетлий.

По бюджетным программам, финансировавшимся за счет международных финансовых организаций (МФО), также потрачено гораздо меньше возможного. По программам по восстановлению Украины фактические субвенции составили 400 млн грн при плане в 2,3 млрд грн, а по чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины — 721 млн грн при плане 4,5 млрд грн.

Недофинансирование произошло по всем профильным распорядителям средств: Агентство восстановления профинансировало только 78% плановых расходов на восстановление, Минразвития — 70% по программам восстановления и 40% по общегосударственным программам.

Есть несколько причин, почему фактически израсходованные средства меньше выделенных из бюджета или доступных по программам МФО, отметили в Институте.

«Отчасти это связано с медленными закупками. Иногда средства выделяются в конце года, и заказчики работ не успевают потратить их. Также для проектов финансирования МФО проблемами становятся длительные процедуры и низкая способность отдельных общин готовить проекты и их внедрять. Возникают также проблемы с дофинансированием общин. Однако частично эти проблемы будут решены в рамках реформы системы управления публичными инвестициями», — отметила Бетлий.

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В результате этой реформы Украина должна получить эффективное финансирование и мониторинг проектов для устойчивого экономического развития.

В 2024 году в Единый проектный портфель было подано 750 проектов стоимостью 2,36 трлн. В результате отбора по определенным правительством критериям было отобрано 92 проекта, на которые в госбюджете на 2025 год предусмотрено 36 млрд грн. Но еще нужно привлечь около 187 млрд грн от МФО для их полного финансирования.

В целом же, согласно оценке RDNA4 от Всемирного банка, потребность Украины в восстановлении составляет сейчас $524 млрд.

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«На фоне этого показателя приоритетные программы восстановления и реконструкции на 2025 год выглядят достаточно скромно и составляют около $17 млрд. Из них $12 млрд — это инвестиционные проекты и более $5 млрд — неинвестиционные программы. При этом финансирование приоритетных программ в этом году обеспечено только на $7 млрд, а 57% необходимой суммы пока в дефиците», — отметил старший экономист Центра экономической стратегии Владимир Ланда.

Наибольшие потребности в финансировании в 2025 году сфокусированы в сфере энергетики (28% от общей суммы определенных потребностей), жилищном восстановлении (23%) и транспорте (12%).

По словам Ланды, лучше обеспечено финансирование транспортного сектора (на 76%), а секторы, требующие наибольшего финансирования — жилищный фонд и энергетика, профинансированы на 15% и 27% соответственно.

НВ По материалам:

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