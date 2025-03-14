Шмыгаль назвал потребности на восстановление украинской энергетики — Finance.ua

Шмыгаль назвал потребности на восстановление украинской энергетики Сегодня 15:02 — Энергетика

Шмыгаль назвал потребности на восстановление украинской энергетики

Согласно последней оценке Всемирного банка RDNA4, потребности на восстановлении украинской энергетики составляют около 68 млрд долл., поэтому правительство работает над созданием механизма конфискации российских замороженных активов, которые должны обеспечить восстановление.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Для нашего правительства одним из приоритетов на этот год остается работа над созданием механизма конфискации российских замороженных активов. Ведь именно эти активы должны стать основным источником нашего восстановления. Украина будет добиваться полной конфискации. Пока этот процесс продолжается, мы продолжаем получать средства за счет замороженных активов», — заявил Шмыгаль.

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Он напомнил, что на прошлой неделе Украина получила 752 млн фунтов от Великобритании.

«Направили эти средства на нашу оборону», — отметил премьер.

Вчера Украина получила 2,5 млрд канадских долларов от союзников из Канады. Это также средства, обеспеченные доходами от российских активов.

«Направим этот ресурс на первоочередные нужды бюджета», — добавил он.

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Работа по конфискации активов ведется не только за границей, но и в Украине.

Десятки миллиардов гривен подсанкционных лиц, российских банков и компаний правительство уже направило на восстановление и защиту государства.

«Сегодня принимаем решение, по которому Агентство по розыску и менеджменту активов продаст конфискованные судом облигации на сумму почти 1,8 млрд грн. Далее эти средства будут перечислены в бюджет и направлены в Фонд восстановления нашего государства. В этом году правительство выделяет десятки миллиардов гривен на восстановление», — подытожил он.

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