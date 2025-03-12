Помощь Украине vs импорт российского газа и нефти: сколько денег потратили страны ЕС — Finance.ua

Помощь Украине vs импорт российского газа и нефти: сколько денег потратили страны ЕС Сегодня 17:19 — Энергетика

Помощь Украине vs импорт российского газа и нефти: сколько денег потратили страны ЕС

Страны Евросоюза во время полномасштабной войны продолжают тратить миллиарды долларов на российские нефть и газ. Некоторые страны потратили на импорт энергоносителей из россии больше денег, чем на поддержку Украины.

Об этом сообщает «Слово и дело».

Больше всего на импорт российских энергоресурсов потратили Италия (23,55 млрд евро), Венгрия (20,53 млрд) и Нидерланды (20,14 млрд). Украине они оказали военную, финансовую и гуманитарную помощь на 2,26 млрд евро, 0,05 млрд и 7,33 млрд соответственно.

Италия потратила 6,88 млрд на российскую нефть, 0,3 млрд — на СПГ, 16,37 млрд — на природный газ. Венгрия заплатила 6,74 млрд за нефть и 13,79 млрд за природный газ. Нидерланды закупили российскую нефть на 14,92 млрд евро, СПГ — на 5,22 млрд евро.

Словакия потратила на российскую нефть и газ 12,75 млрд евро, а на помощь Украине — всего 0,71 млрд евро.

Помощь Франции Украине оценивается в 4,89 млрд евро, а сумма импорта российских энергоносителей — в 12,16 млрд евро. Так, Франция заплатила 10,56 млрд за российский СПГ и 1,6 млрд — за нефть.

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Германия предоставила Украине помощи на 17,26 млрд евро. Сумма, заплаченная за импорт российской нефти, меньше — 11,66 млрд.

Испания, Болгария, Греция, Польша, Чехия, Бельгия, Румыния, Литва, Словения, Португалия потратили на импорт российских энергоресурсов больше, чем на помощь Украине.

Финляндия, Латвия, Швеция, Эстония, Хорватия, Австрия и Дания заплатили за российские энергоресурсы меньшую сумму, чем за военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Кипр, Ирландия, Люксембург и Мальта предоставили Украине небольшую помощь, российские энергоресурсы не импортировали.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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