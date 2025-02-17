Зеленский: Трамп больше всех влияет на нефтяные цены в мире — Finance.ua
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Зеленский: Трамп больше всех влияет на нефтяные цены в мире

Энергетика
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Зеленский: Трамп больше всех влияет на нефтяные цены в мире
Зеленский: Трамп больше всех влияет на нефтяные цены в мире
Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе его визита в Саудовскую Аравию речь пойдет о ценах на нефть, в то же время самые важные рычаги влияния на этот процесс — у Президента США Дональда Трампа.
Об этом глава государства сообщил из Абу-Даби во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами, передает корреспондент Укринформа.
На вопрос, будет ли во время визита подниматься вопрос снижения цены на нефть, Зеленский ответил: «Я не знаю кому, это может удаться — снизить цены. Я считаю, что наибольший ресурс есть для этого именно у Президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении, в энергетике, и это в руках. И я думаю, что он, если поставил цель, сможет снизить цены, я бы хотел, чтобы он смог».
Президент добавил, что согласен с тезисом Трампа о том, что война закончится быстрее, если цены на нефть упадут.
«Я, безусловно, с ним соглашаюсь, что это повлияет на окончание войны и возможно, как он говорит, война закончится быстрее. Я также считаю, что это ускорит завершение войны и поставит путина в слабую ситуацию», — заметил Зеленский.
Он отметил, что будет поднимать вопрос цен на нефть в ходе визита в Эр-Рияд.
«Конечно, я буду поднимать этот вопрос в Саудовской Аравии, но все равно я хочу, чтобы вы понимали, что наиболее важное влияние все же у Соединенных Штатов именно в энергетическом направлении», — сказал Зеленский.
При прямом включении на Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обратиться к Саудовской Аравии и ОПЕК, чтобы совместными усилиями снизить мировые цены на нефть, что, по его словам, «моментально» может остановить российско-украинскую войну.
По материалам:
Укрінформ
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