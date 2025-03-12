Санкции США ослабевают: россия наращивает морские поставки сырой нефти — Bloomberg Сегодня 14:27 — Мир

Санкции США в отношении российского нефтяного танкерного флота теряют влияние, поскольку группа судов из черного списка впервые за более чем год загрузила грузы для увеличения поставок сырой нефти из россии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что санкции США, направленные на ограничение возможностей москвы транспортировать нефть и финансировать войну в Украине, играли немаловажную роль. Однако недавно три судна из черного списка загрузили грузы из российского флагманского класса Pacific и вышли из главного порта страны. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что другие суда также покидают якорные стоянки у порта Находка, где они простояли после введения санкций.

москве удалось обойти санкции, создав огромный флот танкеров, принадлежащих малоизвестным компаниям. Это позволяет россии продолжать поставки нефти, несмотря на ограничения. Санкции были ужесточены в январе, когда было внесено в черный список еще 161 судно. Хотя это сначала остановило нефтяные потоки, смена администрации США и политика президента Трампа могут привести к ослаблению ограничений, что открывает возможности для увеличения поставок российской нефти, пишет Bloomberg.

Потоки сырой нефти из всех российских портов за четыре недели до 9 марта увеличились на около 300 тыс. баррелей в день, достигнув 3,37 млн ​​баррелей — самого высокого уровня с ноября 2022 года.

Отмечается, что до введения санкций Байдена в январе 2023 г. около 60% российской арктической нефти экспортировалось в Индию. Однако после санкций грузы не доставляются в Индию, а тайно перебрасываются на другие суда возле Омана, с последующим направлением в Китай.

После введения санкций 10 января почти все 15 миллионов баррелей российской арктической нефти отправлены в более длинные рейсы, чем планировалось, задерживая нефть в море на несколько месяцев. Согласно данным судоходства, два танкера направляются в сирийский порт Баниас, но ни один из них еще не достиг своей цели, чтобы подтвердить точность этой информации.

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После последнего запрета только восемь из 22 грузов сахалинской нефти были доставлены в Тихий океан. Три из них были сохранены в резервуарах порта Яншань, недалеко от Шанхая, хотя этот объект не связан с нефтеперерабатывающими заводами Китая, что может свидетельствовать о попытке скрыть подлинное происхождение нефти.

Танкеры продолжают перегружать грузы на другие суда в заливе Находка, и, по данным отслеживания и спутниковым изображениям, в этом месяце произошло по меньшей мере три таких операции. Однако даже после передачи грузов их выгрузка в Тихом океане остается сложной.

Агентство связывает эти изменения с политикой нового президента США Дональда Трампа, заявившего о намерении как можно быстрее завершить российско-украинскую войну, что может привести к смягчению санкций по торговле российской нефтью. Согласно данным, после ужесточения санкций Байденом основным покупателем российской нефти стал Китай, а не Индия.

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