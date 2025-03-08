США рассматривают возможность смягчения санкций против энергетики РФ при условии прекращения войны в Украине — Finance.ua

США рассматривают возможность смягчения санкций против энергетики РФ при условии прекращения войны в Украине Сегодня 12:38 — Энергетика

США рассматривают возможность смягчения санкций против энергетики РФ при условии прекращения войны в Украине

Правительство США изучает способы смягчения санкций против российского энергетического сектора, если москва согласится прекратить войну в Украине.

Об этом сообщают два источника Reuters.

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Запрос Белого дома в Минфин США поступил в то время, когда президент США Дональд Трамп готовится к переговорам с президентом россии владимиром путиным.

Белый дом попросил Министерство финансов изучить варианты смягчения энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентом Трампом и путиным по прекращению войны в Украине, сообщили два источника на условиях анонимности.

По их словам, эта работа позволит Вашингтону быстро упразднить санкции в случае заключения мирного соглашения. Источники добавили, что эти усилия не следует рассматривать как признак того, что США снимут санкции без уступок россии.

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Трамп заявил, что планирует встретиться с путиным в Саудовской Аравии в ближайшие недели, чтобы обсудить соглашение о прекращении трехлетней войны в Украине, а аналитики говорят, что смягчение санкций, вероятно, станет центральным элементом любого соглашения.

Ранее стало известно, что США разрабатывают планы возможной отмены российских санкций в отношении отдельных юридических и физических лиц, однако на тот момент не было понятно, будет ли эта инициатива охватывать всю огромную российскую нефтегазовую отрасль.

россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа, и США стремятся лишить россию денежных средств, необходимых ей для ведения войны, применяя санкции в отрасли и возглавляя многосторонние усилия по ограничению цены на нефть, экспортируемую россией, на уровне $60 за баррель.

Источники сообщили, что администрация Трампа хочет иметь возможность быстро снять санкции и избежать задержек, добавив, что она хотела бы избежать предыдущих потрясений, когда снимались другие санкции.

Министерство финансов также изучает, как снятие санкций окажет влияние на мировые цены на нефть и как это может изменить торговые модели, через которые европейские рынки переориентировались с российских поставок на поставки из США.

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