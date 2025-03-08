США рассматривают возможность смягчения санкций против энергетики РФ при условии прекращения войны в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США рассматривают возможность смягчения санкций против энергетики РФ при условии прекращения войны в Украине

Энергетика
7
США рассматривают возможность смягчения санкций против энергетики РФ при условии прекращения войны в Украине
США рассматривают возможность смягчения санкций против энергетики РФ при условии прекращения войны в Украине
Правительство США изучает способы смягчения санкций против российского энергетического сектора, если москва согласится прекратить войну в Украине.
Об этом сообщают два источника Reuters.
Читайте также
Запрос Белого дома в Минфин США поступил в то время, когда президент США Дональд Трамп готовится к переговорам с президентом россии владимиром путиным.
Белый дом попросил Министерство финансов изучить варианты смягчения энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентом Трампом и путиным по прекращению войны в Украине, сообщили два источника на условиях анонимности.
По их словам, эта работа позволит Вашингтону быстро упразднить санкции в случае заключения мирного соглашения. Источники добавили, что эти усилия не следует рассматривать как признак того, что США снимут санкции без уступок россии.
Читайте также
Трамп заявил, что планирует встретиться с путиным в Саудовской Аравии в ближайшие недели, чтобы обсудить соглашение о прекращении трехлетней войны в Украине, а аналитики говорят, что смягчение санкций, вероятно, станет центральным элементом любого соглашения.
Ранее стало известно, что США разрабатывают планы возможной отмены российских санкций в отношении отдельных юридических и физических лиц, однако на тот момент не было понятно, будет ли эта инициатива охватывать всю огромную российскую нефтегазовую отрасль.
россия является одним из крупнейших в мире производителей нефти и газа, и США стремятся лишить россию денежных средств, необходимых ей для ведения войны, применяя санкции в отрасли и возглавляя многосторонние усилия по ограничению цены на нефть, экспортируемую россией, на уровне $60 за баррель.
Читайте также
Источники сообщили, что администрация Трампа хочет иметь возможность быстро снять санкции и избежать задержек, добавив, что она хотела бы избежать предыдущих потрясений, когда снимались другие санкции.
Министерство финансов также изучает, как снятие санкций окажет влияние на мировые цены на нефть и как это может изменить торговые модели, через которые европейские рынки переориентировались с российских поставок на поставки из США.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems