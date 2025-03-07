Рынок криптовалют падает, несмотря на созданный в США резерв биткоинов — Finance.ua

Рынок криптовалют падает, несмотря на созданный в США резерв биткоинов Сегодня 17:21 — Криптовалюта

Рынок криптовалют падает, несмотря на созданный в США резерв биткоинов

Указ президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США оставил инвесторов разочарованными. На фоне этого биткойн ( BTC ) упал до внутридневного минимума в $84 717. Падение также повлияло на основные альткоины, включая Ethereum (ETH), Solana (SOL) и XRP.

Об этом пишет Financial Times

Одно из предвыборных обещаний Трампа, которое вызвало наибольший энтузиазм среди инвесторов в цифровые активы — создание стратегического криптовалютного резерва в США — было встречено повсеместным падением биткоина и, в большей степени, альтоинов.

Указ президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткойнов в США вызвал разочарование у инвесторов — в приказе отмечается, что резерв будет хранить только активы, конфискованные правоохранительными органами США. До этого трейдеры надеялись, что правительство США начнет покупать биткойн и другие криптовалюты

«Правительство заявило, что «не будет покупать дополнительные активы» для этого запаса, кроме полученных в результате расследований, и может ввести по нему «потенциальные продажи» — пишет FT.

На фоне этих пояснений:

Ethereum — второй по величине среди криптовалют — упал на 4,5 процента до $2 194.

Ada, токен для блокчейна cardano, упал на 7,8% до $0,87,

Solana — на 5,6% до $143;

XRP — на 3,4% до $2,52.

Биткойн, продемонстрировавший признаки восстановления в начале недели, вернул назад рост и упал более чем на 4%, торгуясь на уровне 87 071 долларов. Данные CoinMarketCap указывают на 24-часовой минимум в 84 979 долларов, что вызывает беспокойство по поводу реакции рынка на нормативные изменения.

УНН По материалам:

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