Рынок криптовалют падает, несмотря на созданный в США резерв биткоинов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок криптовалют падает, несмотря на созданный в США резерв биткоинов

Криптовалюта
19
Рынок криптовалют падает, несмотря на созданный в США резерв биткоинов
Рынок криптовалют падает, несмотря на созданный в США резерв биткоинов
Указ президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США оставил инвесторов разочарованными. На фоне этого биткойн (BTC) упал до внутридневного минимума в $84 717. Падение также повлияло на основные альткоины, включая Ethereum (ETH), Solana (SOL) и XRP.
Об этом пишет Financial Times.
Одно из предвыборных обещаний Трампа, которое вызвало наибольший энтузиазм среди инвесторов в цифровые активы — создание стратегического криптовалютного резерва в США — было встречено повсеместным падением биткоина и, в большей степени, альтоинов.
Указ президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткойнов в США вызвал разочарование у инвесторов — в приказе отмечается, что резерв будет хранить только активы, конфискованные правоохранительными органами США. До этого трейдеры надеялись, что правительство США начнет покупать биткойн и другие криптовалюты.
«Правительство заявило, что «не будет покупать дополнительные активы» для этого запаса, кроме полученных в результате расследований, и может ввести по нему «потенциальные продажи» — пишет FT.
Читайте также
На фоне этих пояснений:
  • Ethereum — второй по величине среди криптовалют — упал на 4,5 процента до $2 194.
  • Ada, токен для блокчейна cardano, упал на 7,8% до $0,87,
  • Solana — на 5,6% до $143;
  • XRP — на 3,4% до $2,52.
Биткойн, продемонстрировавший признаки восстановления в начале недели, вернул назад рост и упал более чем на 4%, торгуясь на уровне 87 071 долларов. Данные CoinMarketCap указывают на 24-часовой минимум в 84 979 долларов, что вызывает беспокойство по поводу реакции рынка на нормативные изменения.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems