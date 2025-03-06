Обманули «инвесторов» на $275 млн: благодаря утечке данных журналисты разоблачили две сети криптомошенников — Finance.ua

Обманули «инвесторов» на $275 млн: благодаря утечке данных журналисты разоблачили две сети криптомошенников Сегодня 10:45 — Криминал

Обманули «инвесторов» на $275 млн: благодаря утечке данных журналисты разоблачили две сети криптомошенников

Две международные сети колл-центров под видом инвестиций в криптовалюту на протяжении 2021−2025 годов выманили у 33 тысяч человек по всему миру более 275 миллионов долларов. Работали кибермошенники в том числе и из Украины, где арендовали помещение у семьи народного депутата Антона Яценко.

Это в рамках совместного расследования под названием «Империя мошенничества» разоблачили журналисты международной организации Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), шведского общественного вещателя (SVT) и 30 других медиа, в том числе и Украинской службы Радио Свобода

Расследование основывается на утечке данных объемом 1,9 терабайта. Это таблицы расходов, записи телефонных звонков с пострадавшими и подробная информация о суммах вкладов каждого обманутого «клиента». Эти материалы шведское телевидение получило от обличителя, который объяснил свою мотивацию тем, что хочет «положить конец безнаказанности мошенников», но сам пожелал остаться анонимным.

Журналисты консорциума совместно исследовали эти две сети колл-центров. Удалось выяснить, что одна из них, AK Group , имеет по меньшей мере три офиса в Тбилиси, столице Грузии, и с 2022 года получила более 35 миллионов долларов от около 6 тысяч человек.

Другая киберсеть — это группа аффилированных компаний и офисов в Украине, Болгарии и Кипре, которые, похоже, работают под руководством управленческой команды в Израиле. Пока журналистам не удалось установить конечных владельцев и официальное название бизнеса, но расследователи выяснили, что с 2021-го по 2024 год эти криптоброкеры могли обмануть 26 тысяч человек на 240 миллионов долларов.

Мошенники находили «клиентов» через рекламу в соцсетях, втирались в доверие, обещая заоблачные доходы за инвестиции в криптовалюту или акции, а также убеждали их установить в устройство программное обеспечение для удаленного доступа, чтобы максимально контролировать действия «инвестора». В конце концов, «клиенты» оставались без денег и прибыли, и часто — с долгами.

В Украине у этой израильско-европейской сети колл-центров был по крайней мере один офис, работавший в Киеве, по меньшей мере, до начала 2022 года. Отсюда сотрудники компании, вероятно, звонили потенциальным жертвам из разных уголков мира.

Криптобизнес на подставных лиц

Всего от деятельности сети псевдопродавцов криптовалют, которая, в частности, работала и с Украиной, пострадали люди из более чем 30 стран — преимущественно Канады, Испании, Австралии, Великобритании и Южной Африки.

Большинство обманутых «инвесторов», с которыми пообщались журналисты, не смогли вернуть свои вложения, как и получить обещанные доходы.

Один из колл-центров в Киеве, о котором узнали журналисты, работал до начала полномасштабного вторжения россии в Украину. После этого, согласно документам утечки, часть работников переместили в Северную Македонию, где для них обустроили временный офис, который впоследствии переехал в Болгарию. Продолжают ли мнимые криптоброкеры хотя бы частично работать из Киева до сих пор — точно неизвестно.

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До войны в свои схемы эта сеть также привлекала и рядовых украинцев — им платили деньги за то, чтобы те регистрировали на себя компании. Руководили же ими действительно кибермошенники, которые, скорее всего, находились за границей, а фактические владельцы часто не знали, чем занимаются зарегистрированные на них фирмы.

Как псевдопродавцы криптовалют находят покупателей

Методы привлечения клиентов, которые использовали международные группы кибермошенников, довольно похожи, хоть журналисты и не смогли установить связь между ними.

К примеру, они притворяются настоящими авторизованными трейдерами.

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Обманутый инвестор из Швеции, потерявший более 15 тысяч долларов, рассказал журналистам, что кибермошенники назвались представителями «бренда» Golden Currencies. Управление финансового контроля Великобритании внесло Golden Currencies в список «клонов» авторизованных криптотрейдеров. Этот «бренд» представляет собой финансовую компанию Currencies Direct Financial Markets Limited.

«Гарантийное письмо», которое Golden Currencies направляло вкладчикам с заверениями в безопасности и надежности инвестиций

Как установили журналисты, в своих мошеннических схемах эти две международные сети используют не только названия других компаний, но и имена известных людей.

Объявление с изображением Илона Маска, миллиардера и члена команды президента США, которое распространялось соцсетями, продвигая инвестиции в мошеннические криптосхемы

Пострадавшие от кибермошенничества вспоминают, что переходили по онлайн-объявлениям с именами и изображениями, в частности, миллиардера и члена команды президента США Илона Маска, испанского комика Пабло Мотоса, экспрезидента Финляндии Саули Ниинистьо и экс-премьер-министра Финляндии Санны Марин. На вопрос OCCRP представители Ниинистьо ответили, что знают о проблеме и сообщили правоохранителям, однако отследить мошенников не удалось. Марин в комментарии журналистам отметила, что ей об этом ничего не известно и согласия на использование своих фото и имени она не предоставляла.

Журналисты установили, что работники колл-центров сначала убеждают своих жертв устанавливать на их устройства Anydesk — программу для удаленного доступа. Это, мол, чтобы помочь с транзакциями. Получив доступ к компьютерам пострадавших, мошенники запускают программу, показывающую якобы заоблачную прибыль от инвестиций в криптовалюту. На самом же деле на этом этапе средства жертв уже могут быть на банковских счетах, связанных с кибермошенниками.

Журналисты пообщались с более сотней пострадавших от этих двух мошеннических сетей.

Они рассказали о том, что отдавали мошенникам все свои сбережения, брали кредиты в банках или брали в долг деньги у друзей и родственников — все, чтобы заплатить за «услуги» фиктивных криптоброкеров. Сотрудники колл-центров часто убеждали своих жертв в том, что те смогут вернуть свои инвестиции и получить прибыль только после следующей транзакции.

Борьба правоохранителей с кибермошенничеством

По словам бывшего генерального секретаря Интерпола Юргена Штока, онлайн-мошенники по всему миру ежегодно получают около 500 миллиардов долларов от своей деятельности.

«По состоянию на сегодняшний день мы предполагаем, что киберпреступность может приносить такие же прибыли, как и международная торговля наркотиками. (…) Ноутбук, так сказать, сейчас является самым острым мечом в арсенале преступных группировок», — сказал он в интервью OCCRP.

В прошлом году Интерпол задержал более пяти тысяч подозреваемых в финансовых преступлениях и конфисковал более 400 миллионов долларов, вероятно, полученных от мошенничества. Это произошло в рамках международной спецоперации по борьбе с киберпреступностью, в которой приняли участие правоохранители из 40 стран.

Радіо Свобода По материалам:

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