В Харькове ликвидировали колл-центр, где граждан Латвии обманули почти на 11 млн грн — Finance.ua
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В Харькове ликвидировали колл-центр, где граждан Латвии обманули почти на 11 млн грн

Криминал
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В Харькове ликвидировали колл-центр, где граждан Латвии обманули почти на 11 млн грн
В Харькове ликвидировали колл-центр, где граждан Латвии обманули почти на 11 млн грн, Фото: cyberpolice.gov.ua
Полицейские ликвидировали мошеннический колл-центр в Харькове, где граждан Латвии обманули почти на 11 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
Фигуранты звонили латвийцам и предлагали вложить деньги в криптовалюту или акции и зарабатывать на процентах. Если потерпевшие соглашались, им предоставляли ссылку, по которой они переходили, а преступники получали доступ к их компьютерам и устанавливали на них личный кабинет мошеннической платформы.
Фото: cyberpolice.gov.ua
Фото: cyberpolice.gov.ua
Для правдоподобия своей схемы преступники создали и наполнили контентом интернет-сайты и псевдотрейдинговые платформы, которые постоянно администрировались для создания у потерпевших представления, что торговля на самом деле происходит и средства действительно привлечены в финансовые инвестиции.
Когда потерпевшие говорили злоумышленникам, что хотят вывести средства с якобы начисленными процентами, мошенники уверяли, что для этого надо ждать или скоро будет рост акций и нужно предоставить средства, чтобы реализовать транзакцию.
На самом же деле перечисленные средства поступали на подконтрольные криптовалютные кошельки участников преступной организации и в дальнейшем обналичивались через подконтрольные обменные пункты.
Фото: cyberpolice.gov.ua
Фото: cyberpolice.gov.ua
Организовал мошенническую схему 27-летний житель города Харькова, который привлек к участию еще семь пособников и исполнителей.
Киберполицейские Харькова идентифицировали их личности и местонахождение. По адресам их деятельности и проживания полицейские провели двадцать обысков, в ходе которых задержали пятерых фигурантов, включая организатора. Изъяты документы и техника с контактами и переписками с потенциальными жертвами, сим-карты латвийских операторов, граната, средства в размере около 160 000 долларов, 250 000 грн и 5 элитных авто.
Фото: cyberpolice.gov.ua
Фото: cyberpolice.gov.ua
Следователи Нацполиции объявили задержанным о подозрении за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах в составе преступной организации (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины), создании и участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины). Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.
Досудебное расследование продолжается. Личности трех других участников мошеннической схемы устанавливаются.
По материалам:
Finance.ua
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