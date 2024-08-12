В Харькове ликвидировали колл-центр, где граждан Латвии обманули почти на 11 млн грн — Finance.ua

В Харькове ликвидировали колл-центр, где граждан Латвии обманули почти на 11 млн грн Сегодня 19:45 — Криминал

В Харькове ликвидировали колл-центр, где граждан Латвии обманули почти на 11 млн грн, Фото: cyberpolice.gov.ua

Полицейские ликвидировали мошеннический колл-центр в Харькове, где граждан Латвии обманули почти на 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Фигуранты звонили латвийцам и предлагали вложить деньги в криптовалюту или акции и зарабатывать на процентах. Если потерпевшие соглашались, им предоставляли ссылку, по которой они переходили, а преступники получали доступ к их компьютерам и устанавливали на них личный кабинет мошеннической платформы.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Для правдоподобия своей схемы преступники создали и наполнили контентом интернет-сайты и псевдотрейдинговые платформы, которые постоянно администрировались для создания у потерпевших представления, что торговля на самом деле происходит и средства действительно привлечены в финансовые инвестиции.

Когда потерпевшие говорили злоумышленникам, что хотят вывести средства с якобы начисленными процентами, мошенники уверяли, что для этого надо ждать или скоро будет рост акций и нужно предоставить средства, чтобы реализовать транзакцию.

На самом же деле перечисленные средства поступали на подконтрольные криптовалютные кошельки участников преступной организации и в дальнейшем обналичивались через подконтрольные обменные пункты.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Организовал мошенническую схему 27-летний житель города Харькова, который привлек к участию еще семь пособников и исполнителей.

Киберполицейские Харькова идентифицировали их личности и местонахождение. По адресам их деятельности и проживания полицейские провели двадцать обысков, в ходе которых задержали пятерых фигурантов, включая организатора. Изъяты документы и техника с контактами и переписками с потенциальными жертвами, сим-карты латвийских операторов, граната, средства в размере около 160 000 долларов, 250 000 грн и 5 элитных авто.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Следователи Нацполиции объявили задержанным о подозрении за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах в составе преступной организации (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины), создании и участии в преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 255 Уголовного кодекса Украины). Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Досудебное расследование продолжается. Личности трех других участников мошеннической схемы устанавливаются.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.