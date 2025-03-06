Полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей на 7,5 млн гривен — Finance.ua
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Полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей на 7,5 млн гривен

Криминал
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Полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей на 7,5 млн гривен
Полиция разоблачила мошеннический колл-центр, который обманул предпринимателей на 7,5 млн гривен
Правоохранители разоблачили преступную организацию, которая под видом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений обманывала предпринимателей и фермеров. Общая сумма ущерба составляет 7,5 миллиона гривен.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
В состав преступной организации входили восемь фигурантов. Злоумышленники предлагали по выгодным ценам приобрести дизельное топливо и минеральные удобрения. Получив предоплату, мошенники переставали выходить на связь.
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Среди пострадавших — 19 обществ с ограниченной ответственностью.
Полицейские провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов на территории Винницкой, Одесской, Киевской областей и города Киева. Правоохранители изъяли доверенности, выписки, уставы различных обществ, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также черновые записи.
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Следователи Нацполиции уведомили о подозрении 8 участников преступной организации в мошенничестве и создании преступной организации.
Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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