Обманули более чем на 100 млн грн: БЭБ разоблачило сеть колл-центров — Finance.ua

Обманули более чем на 100 млн грн: БЭБ разоблачило сеть колл-центров Сегодня 17:48 — Криминал

Обманули более чем на 100 млн грн: БЭБ разоблачило сеть колл-центров

Детективы Главного подразделения детективов БЭБ разоблачили преступную организацию, которая наладила работу сети колл-центров, которые мошенническим способом получали средства от граждан Украины.

Об этом говорится на сайте БЭБ.

Всего в состав преступной организации входило более 15 участников. Колл-центры работали в четырех офисах, расположенных в Киеве и Чернигове. Также организаторы привлекли более 500 ФЛП и 20 подконтрольных компаний, на счета которых получали средства от пострадавших.

Следствием установлено, что операторы колл-центров звонили людям и сообщали якобы о выигрыше в лотерее или программе лояльности. Для получения подарка потерпевшим нужно было оплатить доставку посылки. Обычно речь шла о мелких вещах бытового назначения (шампуни, мыло, щетки и т. п. ) и сувенирах (браслеты, кулоны, шкатулки). То есть, фактически оплата «доставки» покрывала стоимость подарка.

В дальнейшем участники воображаемой лотереи получали приз и предложение перейти к следующему этапу конкурса.

Работники колл-центров поощряли людей к участию, обещая получение в финале розыгрыша от 100 000 до 750 000 гривен. Для того чтобы получить главный приз, потерпевшие должны были сделать новый денежный взнос. Обычно таких этапов было несколько. Однако реального намерения выплатить сумму главного приза у мошенников не было.

Правоохранители провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях, в ходе которых изъяли более 500 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и свыше 1 млн грн наличными.

В ходе досудебного расследования получена информация о движении средств 250 субъектов, допрошены и признаны потерпевшими 30 граждан. Общее количество потерпевших составляет более 500 человек, которые уже обращались в правоохранительные органы с заявлениями. Ориентировочная сумма нанесенного гражданам ущерба составляет более 100 млн грн.

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Детективы БЭБ объявили о подозрении 12 гражданам по ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, а также руководство такой организацией с целью завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничества), совершенного повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

В отношении 4 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении 5 подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.

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