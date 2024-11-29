БЭБ прекратило подпольное производство батареек в Киевской и Одесской областях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ прекратило подпольное производство батареек в Киевской и Одесской областях

Криминал
61
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, организовавших производство и оптовую продажу поддельных батареек под видом известных международных торговых брендов. Ежемесячный оборот подпольного цеха составил более 10 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
«Следствием установлено, что незаконное производство контрафактной продукции было налажено на территории производственно-складских комплексов в Киевской и Одесской областях. Для изготовления батареек использовали профессиональное оборудование», — говорится в сообщении.
Сырье и составные части батареек завозили в Украину вне таможенного контроля. В дальнейшем готовые товары транспортировали на другие складские помещения и после фасовки продавали в интернете и точках розничной торговли.
Отмечается, что во время обысков на производствах и складах в Киевской и Одесской областях изъято оборудование для упаковки батареек, этикетки с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, готовая продукция без документального подтверждения его происхождения, 2,7 млн грн наличными и т. д.
Примерная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 20 млн грн.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.