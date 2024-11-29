БЭБ прекратило подпольное производство батареек в Киевской и Одесской областях — Finance.ua

БЭБ прекратило подпольное производство батареек в Киевской и Одесской областях Сегодня 13:35 — Криминал

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, организовавших производство и оптовую продажу поддельных батареек под видом известных международных торговых брендов. Ежемесячный оборот подпольного цеха составил более 10 млн грн.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба БЭБ

«Следствием установлено, что незаконное производство контрафактной продукции было налажено на территории производственно-складских комплексов в Киевской и Одесской областях. Для изготовления батареек использовали профессиональное оборудование», — говорится в сообщении.

Сырье и составные части батареек завозили в Украину вне таможенного контроля. В дальнейшем готовые товары транспортировали на другие складские помещения и после фасовки продавали в интернете и точках розничной торговли.

Отмечается, что во время обысков на производствах и складах в Киевской и Одесской областях изъято оборудование для упаковки батареек, этикетки с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, готовая продукция без документального подтверждения его происхождения, 2,7 млн грн наличными и т. д.

Примерная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 20 млн грн.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.