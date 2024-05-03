Выманили у иностранцев более миллиона: в Украине разоблачили крупный «колл-центр» мошенников — Finance.ua

Выманили у иностранцев более миллиона: в Украине разоблачили крупный «колл-центр» мошенников Сегодня 14:33 — Криминал

Выманили у иностранцев более миллиона: в Украине разоблачили крупный «колл-центр» мошенников

В Одессе ликвидировали крупный «колл-центр», работники которого выманивали средства у иностранцев. Организаторам схемы обмана грозит до 8 лет лишения свободы.

70 человек в возрасте от 18 до 30 лет. А среди их пострадавших были клиенты банков США, Франции, Великобритании, Испании, Польши, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Как сообщили в управлении Национальной полиции Одесской области, в офисе работали более. А среди их пострадавших были клиенты банков США, Франции, Великобритании, Испании, Польши, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран.

По какой схеме работали мошенники?

Они покупали в даркнете базы данных клиентов банков с указанными номерами карт, сроком их действия, CVV-кодами и другой информацией. Злоумышленники звонили по телефону или писали держателям карт, что, мол, они выиграли значительную сумму.

Для получения денег нужно было назвать «код», приходивший в SMS. Это был разовый пароль проверки, который позволял злоумышленникам привязать карту жертвы к собственному кошельку Apple или Google Pay.

В дальнейшем они свободно выводили средства потерпевших на счета, заранее открытые подставным лицам в украинских банках. Таким образом в общей сложности было украдено почти 1,5 млн гривен.

Как действует полиция?

Правоохранители уже провели ряд обысков в Киеве, Сумской, Черкасской и Одесской областях. В результате были изъяты компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами совершенных преступлений.

Следователи Нацполиции уведомили четырех причастных о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения и несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (соответственно ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 361 Уголовного Кодекса Украины). Данные статьи предусматривают совокупное наказание в размере до восьми лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех участников незаконной деятельности.

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