Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами — Finance.ua

Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с колл-центрами

Народные депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект № 10 190 о борьбе с колл-центрами.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 267 народных депутатов.

Цель законопроекта

Усилить борьбу с т.н. черными колл-центрами, которые благодаря завладению персональными данными выманивают у людей деньги.

Принятие законопроекта позволит правоохранительным органам привлечь к ответственности лиц, совершающих мошеннические действия с использованием электронной коммуникации и/или технических средств электронных коммуникаций.

Так, проект дополняет Уголовный кодекс новыми статьями:

Электронно-коммуникационное мошенничество (190−1).

Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней (255−4).

Привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической организации.

В пояснительной записке отмечают, что в Украине мошенничество с использованием звонков и интернета приобретает качества профессионального, системного и организованного характера. Речь о «финансовых пирамидах», мошеннических «колл-центрах», схемах с привлечением и обучением людей с целью их участия в незаконной деятельности. В то же время доказать факт подобного преступления пока непросто.

Наказание

Законопроект предлагает установить наказание от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также за участие в ней.

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