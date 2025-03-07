Как остановка поставок оружия Украине повлияет на США — Finance.ua

Как остановка поставок оружия Украине повлияет на США Сегодня 20:18 — Казна и Политика

Как остановка поставок оружия Украине повлияет на США

Большая часть финансирования, выделенного для Украины, фактически остается в США, обеспечивая заказы для оборонной промышленности, сохранение рабочих мест и развитие производственных мощностей. Если поставки оружия прекратятся, это будет иметь серьезные экономические и стратегические последствия для американских вооруженных компаний, таких как Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics и Northrop Grumman.

Эти корпорации получили миллиардные контракты на производство оружия, что стимулировало рост отрасли, создание рабочих мест и инвестиции в новые технологии. Прерывание этого процесса может существенно ударить по прибылям, сократить объемы производства и ослабить глобальные позиции США как главного поставщика вооружений.

1. Финансовые потери оборонных компаний

Оборонные корпорации, такие как Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman и BAE Systems, получили значительную прибыль благодаря поставке оружия Украине. Из 41 американской компании 30 увеличили свои доходы от продаж оружия в 2023 году.

2. Уменьшение экспорта и ухудшение позиции США на рынке оружия

Украина стала тестовым полигоном для американского оружия, что повысило его привлекательность для других покупателей. Страны НАТО и партнеры США активно закупают американскую технику, в частности:

Польша и Германия заказали новые системы Patriot, HIMARS и Abrams, поскольку Украина доказала их эффективность на поле боя;

После вступления в НАТО Финляндия и Швеция увеличили расходы на оборону и подписали контракты с американскими компаниями на поставку авиации F-35 и систем ПВО;

Япония и Тайвань заказали дополнительные партии Javelin и Stinger для своей безопасности на фоне угрозы со стороны Китая.

Если США прекратят поддержку Украины, их союзники могут начать рассматривать альтернативные варианты поставки оружия, например от Франции (MBDA, Dassault Aviation), Германии (Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann) или Южной Кореи (Hanwha Defense). Это может значительно сократить долю США на мировом рынке вооружений.

3. Сокращение рабочих мест в США

Помощь Украине поддерживает десятки тысяч американских рабочих мест, поскольку большинство выделенных средств остается в США посредством заказов производителям оружия.

Кроме того, оборонный сектор стимулирует развитие смежных отраслей, таких как металлургия, электроника и транспортная логистика. Прекращение заказов приведет к сокращению рабочих мест, что ударит по экономике отдельных штатов, таких как Техас, Аризона, Пенсильвания и Огайо.

4. Потеря долгосрочных контрактов с Пентагоном

Министерство обороны США финансирует производство оружия для Украины через механизм пополнения запасов. Это позволяет:

обновлять американский арсенал новыми образцами оружия;

поддерживать высокий уровень оборонных расходов без значительного увеличения бюджета;

избегать снижения производственных мощностей заводов оборонных компаний.

Блокировка — это потеря многолетних контрактов на производство оружия не только для Украины, но и для обновления арсенала США. Это может притормозить модернизацию вооруженных сил США, что является стратегическим риском для страны.

5. Геополитические последствия и ослабление позиций США в мире

Остановка военной помощи Украине может привести к следующим последствиям:

усиление россии: если Украина не получит достаточно оружия, рф может добиться военных успехов, что поставит под угрозу безопасность Европы. Это заставит США тратить больше ресурсов для защиты союзников по НАТО;

уменьшение влияния США в мире: Китай, Иран и Северная Корея наблюдают за тем, насколько решительно США поддерживают своих партнеров. Отказ от поддержки Украины может побудить Китай действовать более агрессивно по отношению к Тайваню;

рост расходов США в будущем: если Украина не остановит россию сейчас, США могут столкнуться с более масштабными расходами на оборону из-за необходимости защиты Европы или собственных интересов в Тихоокеанском регионе.

Детальнее о том, почему остановка поставок вооружения Украине не выгодна американским вооруженным компаниям, рассказываем в статье:

Напомним, ранее президент Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после конфликта с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. США приостанавливают всю ожидаемую военную помощь, пока Трамп не определит, что лидеры Украины «честно демонстрируют преданность миру», сообщил чиновник Министерства обороны.

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