США отменили соглашение на $75 млн о поддержке энергетики Украины — Finance.ua
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США отменили соглашение на $75 млн о поддержке энергетики Украины

Энергетика
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США отменили соглашение на $75 млн о поддержке энергетики Украины
США отменили соглашение на $75 млн о поддержке энергетики Украины
Секретариат Энергетического сообщества получил официальное сообщение от Агентства США по международному развитию (USAID) о расторжении грантового соглашения с Украинским фондом энергетической поддержки на сумму $75 млн.
Об этом сообщает Энергосообщество.
Отмечается, что 12 марта секретариат организации подтвердил, что к ним поступило сообщение от USAID о расторжении соглашения о поддержке украинской энергетики стоимостью $75 млн, и заявил, что ожидает дополнительных разъяснений.
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Как сообщается, отмена этого соглашения приведет к уменьшению доступных средств для обеспечения энергетического сектора Украины необходимым оборудованием.
Заметим, что после шести недель ревизии администрация Белого дома официально отменила 83% программ USAID.
Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.
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Фонд поддержки энергетики Украины создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.
Среди доноров Фонда — государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в том числе стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.
Средства Фонда используются для ремонта поврежденных энергообъектов, установки новых мощностей и обеспечения бесперебойной поставки электроэнергии в условиях военного положения.
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Фонд поддержки энергетики Украины уже аккумулировал более 900 млн евро благодаря вкладам международных доноров. Эти средства используются для восстановления энергосистемы.
По материалам:
Діло
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