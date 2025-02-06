По энергетике Украины летит все, что есть в рф, кроме ядерного оружия, — глава Минэнерго Сегодня 11:38 — Энергетика

По энергетике Украины летит все, что есть в рф, кроме ядерного оружия, — глава Минэнерго

Во время массированных ударов по энергосистеме российские агрессоры применяют все виды вооружения, которые у них есть, кроме ядерного, а вообще энергосистема переживает обстрелы той или иной мощности чуть ли не каждый день.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

«Сегодня по энергетике летит все, что у них есть, кроме ядерного оружия», — сказал он во время встречи в Европейской бизнес-ассоциации в среду.

Он объяснил, что такие массированные обстрелы отличаются от ежедневных по сложности и количеству оружия, которое использует рф.

При этом министр подчеркнул, что экономической целесообразности в массированных обстрелах нет, поскольку были удары, обходившиеся по подсчетам военных в $1,3 млрд.

«Враг не считает деньги. В 2022—2023 годах они преимущественно использовали „шахеды“, чтобы уничтожить, например, трансформатор. Сравнивая стоимость „шахеда“ и трансформатора, можно понять, что это, очевидно, экономически обоснованный удар. Сегодня стоимость удара, вот я упомянул август 2024 года, это $1,3 млрд за один раз», — описал ситуацию глава Минэнерго.

Он также добавил, что за прошлый год примерно 1700 единиц ракет и дронов было применено по энергетике, только за время с 17 ноября по сегодняшний день — примерно 950.

При этом Галущенко подчеркнул, что целостность и стабильная работа энергосистемы обеспечивается благодаря профессионализму и преданности энергетиков, умеющих быстро восстанавливать повреждения, несмотря на риск для жизни, которому подвергаются, в частности, когда чинят оборудование под напряжением и давлением.

Отвечая на вопрос относительно прогноза на 2025 год, глава Минэнерго отметил, что энергетика в любом случае устоит и что с помощью Вооруженных сил удастся избежать тяжелых последствий даже от массированных ударов.

Как ранее заявил министр энергетики Герман Галущенко, российские обстрелы оказывают существенное влияние на украинскую газодобычу, но это носит временный характер, поскольку, по его словам, «мы знаем, что с этим делать».

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