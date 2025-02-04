«Гигават Зеленского». В Офисе президента не оставляют планы создать 1 ГВт маневровой генерации — Finance.ua

«Гигават Зеленского». В Офисе президента не оставляют планы создать 1 ГВт маневровой генерации Сегодня 20:23 — Энергетика

«Гигават Зеленского». В Офисе президента не оставляют планы создать 1 ГВт маневровой генерации

В этом году в Украине продолжат устанавливать маневровую газовую генерацию, чтобы достичь заявленного плана в 1 ГВт.

Об этом заявил в интервью Forbes Ukraine заместитель главы офиса президента Виктор Микита.

Несмотря на планы создать за 2024 год 1 ГВт маневровой газовой генерации, в «Укрэнерго» заявили о вводе в эксплуатацию мощностей только более чем на 130 МВт, говорится в ответе компании на депутатский запрос. Ранее министр энергетики Герман Галущенко отчитывался о 835 МВт.

Невыполнение плана — плохо, дал оценку этой ситуации Виктор Микита. «Нужно было подключать больше. Или представителям сектора энергетики говорить более объективно, какие работы будут проведены для того, чтобы получить 1 ГВт», — отметил он.

Несмотря на это, Офис президента не отказывается от плана на 1 ГВт, отметил замглавы ОП. Также он рассчитывает на вклад ветряков, установленных в Карпатах и ​​других западных регионах. «Думаю, около 40% можно получить только за счет ветра в течение года-полтора», — подытожил Микита.

Напомним, в июне на конференции в Берлине президент Владимир Зеленский заявил о планах создать в Украине 1 ГВт распределенной газовой генерации, которая должна помочь в условиях постоянных обстрелов энергетики со стороны рф.

В этом вопросе Украина рассчитывает на помощь партнеров, ведь европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами в этой области, отметил тогда президент.

Но с этим возникли некоторые проблемы, рассказал Виктор Микита. «Партнеры заявили об определенных мощностях, которые нам предоставят, но оказалось, что их пока не существует, их производят на заводах, и были сорваны сроки», — рассказал он.

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