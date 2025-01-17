Проект «Гигават Зеленского» реализован менее чем на 20% - «Укрэнерго» — Finance.ua
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Проект «Гигават Зеленского» реализован менее чем на 20% - «Укрэнерго»

Энергетика
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Проект «Гигават Зеленского» реализован менее чем на 20% - «Укрэнерго»
Проект «Гигават Зеленского» реализован менее чем на 20% - «Укрэнерго»
Из 1000 МВт распределенной газовой генерации, строительство и запуск которой президент Украины Владимир Зеленский анонсировал на 2024 год, в конце декабря к сети было подключено только 168 МВт.
Об этом сообщил и.о. «Укрэнерго» Алексей Брехт по запросу народного депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка.
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В сетях «Укрэнерго» по состоянию на конец 2024 года работало 167,51 МВт малых ТЭЦ и когенерационных станций.
Из 167,51 МВт в 2024 году введено в эксплуатацию только 14 новых установок общей мощностью 32,787 МВт.
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Среди 14 новых установок восемь — мощностью до 1 МВт (всего 3,86 МВт) и шесть — от 1 до 20 МВт (всего 28,927 МВт).
В 2024 году также введены в эксплуатацию три объекта газовой генерации от 20 до 25 МВт суммарной мощностью 71,4 МВт. Но такие объекты не подпадают под понятие «распределенная генерация», которая, согласно закону Украины «О рынке электрической энергии», должна иметь мощность до 20 МВт.
По материалам:
Forbes.ua
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