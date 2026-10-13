0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Очередей больше не будет: в Киеве ввели индивидуальные графики отключения света

Энергетика
1806
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Искать свой дом в списках групп не нужно
Искать свой дом в списках групп не нужно
Из-за сложной ситуации в энергосистеме по команде НЭК Укрэнерго в Киеве применяют стабилизационные отключения по индивидуальным графикам. Привычного деления на очереди и подочереди в столице больше нет.
Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК Киевские электросети.
«Искать свой дом в списках групп не нужно — у каждого адреса свой персональный график. Проверить его можно в официальных сервисах ДТЭК Киевские электросети и в приложении Киев Цифровой», — сказано в сообщении.
Место для вашей рекламы

У каждого дома свой график

Индивидуальные графики рассчитываются по отдельности для каждого дома. Даже соседние здания могут иметь разные периоды отключений из-за особенностей схемы питания и технических возможностей сети.
Поэтому для получения актуальной информации нужно проверять график по своему адресу: названию улицы и номеру дома.

График отключений может меняться

Индивидуальный график — это ориентир в сутки. Однако ситуация в энергосистеме динамична. Вражеские атаки, повреждения инфраструктуры, технические аварии или новые команды НЭК Укрэнерго могут менять объемы ограничений. В таких случаях график корректируется в течение дня, а при критическом дефиците могут применяться экстренные отключения.
Энергетики советуют проверять в течение дня актуальную информацию по своему адресу.

Где проверить график отключений в Киеве

Узнать о планируемых отключениях электроэнергии можно несколькими способами:
  • на сайте ДТЭК Киевские электросети;
  • в чат-ботах компании в Telegram и Viber;
  • в приложении Киев Цифровой.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что во время длительных отключений электроэнергии в большинстве городов Украины воду в многоквартирные дома будут подавать по графику. В то же время жильцы верхних этажей могут столкнуться с перебоями водоснабжения.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems