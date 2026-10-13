Очередей больше не будет: в Киеве ввели индивидуальные графики отключения света

Искать свой дом в списках групп не нужно

Из-за сложной ситуации в энергосистеме по команде НЭК Укрэнерго в Киеве применяют стабилизационные отключения по индивидуальным графикам. Привычного деления на очереди и подочереди в столице больше нет.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК Киевские электросети.

«Искать свой дом в списках групп не нужно — у каждого адреса свой персональный график. Проверить его можно в официальных сервисах ДТЭК Киевские электросети и в приложении Киев Цифровой», — сказано в сообщении.

У каждого дома свой график

Индивидуальные графики рассчитываются по отдельности для каждого дома. Даже соседние здания могут иметь разные периоды отключений из-за особенностей схемы питания и технических возможностей сети.

Поэтому для получения актуальной информации нужно проверять график по своему адресу: названию улицы и номеру дома.

График отключений может меняться

Индивидуальный график — это ориентир в сутки. Однако ситуация в энергосистеме динамична. Вражеские атаки, повреждения инфраструктуры, технические аварии или новые команды НЭК Укрэнерго могут менять объемы ограничений. В таких случаях график корректируется в течение дня, а при критическом дефиците могут применяться экстренные отключения.

Энергетики советуют проверять в течение дня актуальную информацию по своему адресу.

Где проверить график отключений в Киеве

Узнать о планируемых отключениях электроэнергии можно несколькими способами:

на сайте ДТЭК Киевские электросети;

в чат-ботах компании в Telegram и Viber;

в приложении Киев Цифровой.