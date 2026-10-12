В трех районах Киева, где хуже всего с электроснабжением, разворачивают пункты несокрушимости

В Оболонском, Подольском и Святошинском районах, где ситуация с энергообеспечением самая сложная, разворачивают пункты несокрушимости.

Как сообщает КГГА, соответствующее поручение получили руководители этих районов.

Новые пункты несокрушимости должны оборудовать всем необходимым, чтобы жители могли зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие гаджеты.

Стоит добавить, что из-за повреждений энергетического оборудования и высоковольтных сетей, передающих электроэнергию между регионами, в энергосистеме возникли ограничения.

По данным Укрэнерго, утром 9 октября аварийные отключения ввели в Киеве и еще семи областях.

Во избежание перегрузок оборудования, поврежденного российскими обстрелами, в части областей сегодня на протяжении всех суток вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 2.5 очередей) для всех категорий потребителей.

В части районов Киева и области применяются аварийные отключения. Объявленные графики почасовых отключений здесь пока не действуют.

Вернуть прогнозируемые графики обесточения энергетики обещают сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.