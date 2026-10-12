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В трех районах Киева, где хуже всего с электроснабжением, разворачивают пункты несокрушимости

Энергетика
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В трех районах Киева, где хуже всего с электроснабжением, разворачивают пункты несокрушимости
В трех районах Киева, где хуже всего с электроснабжением, разворачивают пункты несокрушимости
В Оболонском, Подольском и Святошинском районах, где ситуация с энергообеспечением самая сложная, разворачивают пункты несокрушимости.
Как сообщает КГГА, соответствующее поручение получили руководители этих районов.
Новые пункты несокрушимости должны оборудовать всем необходимым, чтобы жители могли зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие гаджеты.
Стоит добавить, что из-за повреждений энергетического оборудования и высоковольтных сетей, передающих электроэнергию между регионами, в энергосистеме возникли ограничения.
По данным Укрэнерго, утром 9 октября аварийные отключения ввели в Киеве и еще семи областях.
Во избежание перегрузок оборудования, поврежденного российскими обстрелами, в части областей сегодня на протяжении всех суток вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений (объемом до 2.5 очередей) для всех категорий потребителей.
В части районов Киева и области применяются аварийные отключения. Объявленные графики почасовых отключений здесь пока не действуют.
Вернуть прогнозируемые графики обесточения энергетики обещают сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Добавим, что накануне вечером министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил об атаке на один из важнейших для Киева энергообъектов.
По материалам:
Finance.ua
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