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Европе грозит газовый дефицит: энергии может не хватить для миллионов домохозяйств

Энергетика
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Евросоюзу этой зимой грозит острый дефицит голубого топлива, который по масштабам эквивалентен энергии, используемой 12 миллионами домохозяйств.
Об этом говорится в материале Politico.

Рекордное исчерпание газовых хранилищ

Природный газ широко используется в Европе для отопления зданий, работы промышленности и производства электроэнергии.
Из-за геополитических конфликтов и высоких летних цен, заставивших трейдеров продавать газ вместо его закачки, запасы в ЕС упали до самого низкого уровня за весь период учета с 2011 года, опустившись чуть ниже отметки в 70%.
На фоне войны на Ближнем Востоке и общего дефицита до 14 миллиардов кубических метров (около 7% потребностей блока) Европа столкнулась с минимальным защитным буфером перед зимними холодами.

Запрет российского СПГ и риски для потребителей

Ситуация усугубляется тем, что в январе вступает в силу запрет на долгосрочные контракты по поставкам российского сжиженного природного газа, который заберет с рынка еще 7 миллиардов кубических метров.
Если зима будет холодной, а импорт из США и других регионов ограничен, уровень хранения может критически упасть до 11%.
Поэтому страны могут быть вынуждены покупать дорогой СПГ или прибегать к вынужденным мерам энергосбережения и сокращению промышленного спроса.
По материалам:
Діло
ГазЕС
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