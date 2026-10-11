Эксперт советует водителям сделать запасы горючего

Следует иметь запас бензина, если он вдруг начнет исчезать на АЗС, Фото: magnific

Из-за российских атак на украинском рынке топлива могут возникнуть перебои с поставками. Поэтому водителям уже сейчас нужно запастись дополнительными объемами бензина.

Об этом эксперт топливного рынка и директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн сказал в эфире «Вечер. Live».

Почему могут возникнуть проблемы с поставками

Он отметил, что топливная отрасль находится под прицелом россиян. По его оценке, уничтожено уже очень много инфраструктуры. И хотя украинская экономика и логистика адаптируются, уже построена новая, логистически и географически диверсифицированная система, но ее также могут атаковать.

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«Топливо заводится бензовозами и вагонами, а также идет по „трубе“, но система не является непоколебимой и пуленепробиваемой. Враг постоянно ищет слабые места и, к сожалению, их находит. В частности, усложненная, если еще не невозможная, морская поставка. Поэтому следствием российских атак могут стать логистические разрывы», — сказал он.

Какой запас горючего эксперт советует иметь

Эксперт не исключил, что могут возникать перебои со снабжением топливом. Он прогнозирует, что устранение последствий российских атак может занять 2−3 недели. И именно на такие периоды он советует иметь собственный запас топлива:

«Учитывая, что в среднем водители потребляют 100 литров топлива ежемесячно, нужно иметь 50−70 литров запаса. И если произойдет что-то подобное, то это обезопасит от того, что все вместе бросятся опустошать заправки и устроят там ажиотаж и панику», — отметил Куюн.

При этом он сообщил, что постоянно производит запас топлива для автомобиля и посоветовал это делать всем автовладельцам.

«Горючее не прокиснет, его всегда можно использовать. Поэтому деньги не пропадут», — сказал он.