Частным газодобывающим компаниям разрешат экспортировать до 15% газа

Частные газодобывающие компании смогут экспортировать до 15% ежемесячного добываемого газа. Средства от продажи за границу будут направляться на защиту газодобывающих предприятий от российских атак и укрепление обороноспособности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

С учетом текущих показателей баланса газа на 2026/2027 годы реализация решения не влияет на обеспечение потребностей внутреннего рынка в осенне-зимний период.

Сколько газа есть в подземных хранилищах

В подземных хранилищах почти 15,8 млрд куб. м газа, что на 2,6 млрд. куб. м превышает минимальный показатель и на 1,2 млрд. куб. м целевой прогнозируемый показатель природного газа.

Когда разрешат экспортировать газ

Экспорт будет осуществляться с 1 марта по 30 ноября каждого календарного года. В период с 01 декабря по 28 февраля экспорт природного газа осуществляться не будет.