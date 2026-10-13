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Частным газодобывающим компаниям разрешат экспортировать до 15% газа

Энергетика
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Экспорт газа
Экспорт газа
Частные газодобывающие компании смогут экспортировать до 15% ежемесячного добываемого газа. Средства от продажи за границу будут направляться на защиту газодобывающих предприятий от российских атак и укрепление обороноспособности Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.
С учетом текущих показателей баланса газа на 2026/2027 годы реализация решения не влияет на обеспечение потребностей внутреннего рынка в осенне-зимний период.

Сколько газа есть в подземных хранилищах

В подземных хранилищах почти 15,8 млрд куб. м газа, что на 2,6 млрд. куб. м превышает минимальный показатель и на 1,2 млрд. куб. м целевой прогнозируемый показатель природного газа.

Когда разрешат экспортировать газ

Экспорт будет осуществляться с 1 марта по 30 ноября каждого календарного года. В период с 01 декабря по 28 февраля экспорт природного газа осуществляться не будет.
Решение также предусматривает механизмы оперативного прекращения экспорта при возникновении угрозы дефицита природного газа или кризисной ситуации на внутреннем рынке.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаГазЭкспорт
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