Почти половина украинских водителей стали реже ездить из-за цен на топливо (инфографика)

Из-за роста цен на топливо 13% украинских автовладельцев полностью или почти полностью отказались от поездок на автомобили. Еще 47,5% стали реже пользоваться машинами и выезжают преимущественно при необходимости. В то же время, почти каждый пятый автовладелец не изменил своих привычек.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу издания «Слово и дело».

Как украинцы изменили привычки из-за цен на топливо

Согласно результатам опроса, 44% респондентов отметили, что в их домохозяйстве есть автомобиль, в то время как 56% не владеют автотранспортом.

44% респондентов отметили, что в их домохозяйстве есть автомобиль, www.slovoidilo.ua

Как показало исследование, из-за подорожания горючего 13% украинских автовладельцев почти полностью или полностью отказались от поездок на автомобиле. Еще 47,5% стали реже пользоваться автомобилем, выезжая преимущественно при насущной необходимости.

Также среди опрошенных, у которых есть автомобиль, 15% частично изменили транспортные привычки и стали чаще передвигаться пешком, общественным транспортом, велосипедом или самокатом. В то же время, 19,5% автовладельцев заявили, что рост цен на топливо не повлиял на их поведение, и они продолжают пользоваться автомобилем без ограничений.

Еще 2% респондентов отметили, что цены на горючее их не касаются, поскольку они пользуются электромобилями. Определиться с оценкой влияния подорожания горючего не смогли 3% опрошенных автовладельцев.

Как украинцы изменили привычки из-за цен на топливо, www.slovoidilo.ua

Мужчины и молодежь реже ограничивают поездки

Мужчины почти вдвое чаще женщин продолжают пользоваться автомобилем в обычном режиме без ограничений — 25% против 14%.

Меньше всего изменили свои транспортные привычки молодые люди в возрасте 18−29 лет: 36% из них продолжают ездить в прежнем объеме. Среди старших возрастов этот показатель составляет 11−22%. Кроме того, молодежь реже сокращает несрочные поездки — 31% против 47,5% всех опрошенных автовладельцев.

Респонденты же в возрасте от 55 лет чаще всего ограничивают использование автомобиля: 57% из них начали реже выезжать, а лишь 11% продолжают пользоваться авто без ограничений. Опрошенные в возрасте 45−54 года чаще других возрастных групп переходят на альтернативный транспорт или пешие прогулки — 19%.

Меньше всего изменили свои транспортные привычки молодые люди в возрасте 18−29 лет, www.slovoidilo.ua

Как изменились транспортные привычки в разных регионах

На Западе Украины 29% автовладельцев продолжают пользоваться автомобилем в обычном режиме, что выше общего показателя в 19,5%. Доля тех, кто сократил поездки, составляет 41%.

В Киеве 22% респондентов частично перешли на альтернативный транспорт или пешие прогулки. На Севере 24% опрошенных не изменили привычек, а 54% начали сокращать поездки без необходимости. Полностью отказались от пользования автомобилем в этом регионе всего 3%.

В Центре Украины 12% автовладельцев продолжают ездить без ограничений, в то время как 19% чаще пользуются альтернативным транспортом или ходят пешком.

На Востоке 69% респондентов стали реже пользоваться автомобилем, а 13% сохранили привычный режим поездок. На Юге зафиксировали самую высокую долю тех, кто почти полностью или полностью отказался от использования авто из-за цен на топливо — 20%.

Жители сел чаще сохраняют привычный режим поездок

Жители сел чаще продолжают пользоваться автомобилем в обычном режиме — 27% против 15−16% в городах. В то же время 52% сельских автовладельцев сократили поездки без необходимости. В городах активнее переходят на альтернативный транспорт: среди жителей областных центров, Киева и других городов и поселков этот показатель составляет 19−20%, в то время как в селах — 6%.

Как доход влияет на использование автомобиля

Уровень доходов также влияет на решение по использованию автомобиля. С ростом состояния доля тех, кто полностью или почти полностью отказался от поездок из-за стоимости горючего, уменьшается: от 18% среди респондентов с доходом до 10 тыс. грн на одного взрослого до 6% среди тех, чей доход превышает 40 тыс. грн.

В группе с доходом 10−20 тыс. грн только 10% автовладельцев продолжают пользоваться автомобилем без ограничений, в то время как 23% чаще выбирают альтернативный транспорт или пешие прогулки. Среди респондентов с доходом 20−40 тыс. грн. 55% сократили несрочные поездки.

Наиболее состоятельные опрошенные чаще всего сохраняют привычный режим использования автомобиля — 39%, а сокращают поездки только 37%.