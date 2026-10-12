«Энергетическое перемирие» Трампа касается исключительно НПЗ: в Украине есть один такой неработающий завод

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в россии, Reuters

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Украина и россия сначала договорятся о прекращении атак на нефтеперерабатывающие заводы, а затем перейдут к обсуждению остановки ударов по энергетической инфраструктуре. В то же время у Украины есть только один НПЗ, который неоднократно подвергался российским атакам и пока не работает на полную мощность.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителей Белого дома и украинских властей, передает Dilo.

На первом этапе предлагают прекратить удары по НПЗ

По данным издания, объявленное Трампом «энергетическое перемирие» фактически касалось возможного соглашения о взаимном прекращении атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Представитель Белого дома заявил, что в случае прекращения ударов по НПЗ, следующим шагом может стать договоренность об остановке атак на электростанции и энергосети. По его словам, россия пока не согласилась ни на какие условия, однако в Кремле «думают над этим».

Договоренность о взаимном прекращении ударов неравноценна

Предложение «нефтеперерабатывающий завод в обмен на нефтеперерабатывающий завод», как его назвал чиновник, неравноценно. По словам украинского чиновника, у Украины есть только один нефтеперерабатывающий завод, который россияне уже неоднократно атаковали и который не функционирует в полной мере. Речь идет о Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе в Полтавской области.

При этом в россии — разветвленная ​​сеть НПЗ.

«Мы импортируем дизель и бензин. Что нам нужно, так это, чтобы россияне прекратили атаковать нашу электросеть», — пояснил собеседник издания.

Удары по российским НПЗ влияют на отношения Зеленского и Трампа

В Белом доме считают, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы больше вредят отношениям президента Украины Владимира Зеленского с Трампом, чем самой россии.

«Он чувствует, что Зеленский воспринимает США как должное», — сказал представитель администрации.

Издание добавило, что по данным украинских СМИ, через несколько часов после заявления Трампа россия нанесла удары по электростанциям в Украине.

В статье указывается, что на фоне кризиса с Украиной американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере, пока не выяснится, готовы ли Украина и европейские страны согласиться на новое согласованное предложение для путина.

Ранее Finance.ua писал, что президент США Дональд Трамп заявил , что между Украиной и рф начало действовать «энергетическое перемирие». «Вступает в силу „энергетическое перемирие“ в войне между россией и Украиной. Обе стороны дали согласие. Не нарушайте его», — написал он.