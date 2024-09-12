Из анонсированного «Гигавата Зеленского» построено около 60 МВт — Кудрицкий Сегодня 15:31 — Энергетика

Из анонсированного «Гигавата Зеленского» построено около 60 МВт — Кудрицкий

Из анонсированного «Гигавата Зеленского» в Украине построено всего около 60 МВт.

Об этом в интервью ЭП рассказал бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Напомним, что в начале сентября министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в Украине уже установлены сотни МВт мощностей из анонсированного Зеленским 1 ГВт генерации на 2024 год.

«У меня другие данные. Возможно, за последние 2−3 дня построились сотни, но я, например, знаю цифру порядка 60 МВт», — отметил экс-глава «Укрэнерго».

На уточняющий вопрос, что идет речь о периоде с момента возникновения термина «Гигават Зеленского», Кудрицкий отметил: «Это вообще. Из которых одна станция подключалась полтора года. Вторая, насколько я знаю, введена недавно в работу».

1 гигаватт (ГВт) равен 1 тысяче мегаватт (МВт).

Справка Finance.ua:

по словам Зеленского, у Украины есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей маневровой газовой генерации уже в этом году и еще 4 гигаватта — в течение следующих лет.

летом Минэнерго заключило 12 соглашений по развитию и восстановлению генерации и сетей.

Економічна Правда По материалам:

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