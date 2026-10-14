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Программу по установке автономного питания в домах расширили еще на четыре области

Недвижимость
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Государственная помощь составляет от 100 до 300 тысяч гривен
Государственная помощь составляет от 100 до 300 тысяч гривен
Кабинет Министров расширил программу государственной помощи по установлению автономных источников питания в многоквартирных домах.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

В каких областях будет действовать программа

Ранее программа была доступна в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Теперь она заработает еще в четырех областях:
  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Полтавской
  • Сумской.
Подать заявку от имени совладельцев могут ОСМД, управляющие многоквартирных домов, а также жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы.

Что предусматривает государственная помощь

Программа предусматривает установку оборудования, обеспечивающего работу освещения, водоснабжения, тепла, связи и лифтов в случае отключений.
«Кроме расширения географии, правительство также усовершенствовало сам механизм реализации программы», — подчеркнул Корецкий.
Все заявки будут подаваться онлайн на официальном сайте программы через электронный кабинет на портале Дія.

Как получить деньги

Государственная помощь составляет от 100 до 300 тысяч гривен в зависимости от этажности дома и количества подъездов.
Деньги могут быть израсходованы на генераторы, инверторы, аккумуляторы или солнечные панели. Заявку подают онлайн через приложение Дія, и процесс состоит из нескольких шагов:
  • проверить, внесены ли руководитель или уполномоченное лицо в ЕГР и есть ли у юрлица квалифицированная электронная подпись;
  • открыть специальный текущий счет в АО «Ощадбанк» или другом банке, присоединившемся к программе;
  • подготовить официальное решение о приобретении оборудования — правления или собрания для ОСМД, собрания совладельцев для управляющего или органа управления для кооператива;
  • собрать данные о доме: количество этажей, подъездов и информацию о наличии котельной;
  • определиться с оборудованием, которое планируется приобрести;
  • подать заявку в Дія, указав счет, адрес дома и подтверждающие документы.
Подача заявки означает и ряд обязательств: средства нужно использовать по целевому назначению, профинансировать оборудование в течение 45 дней, установить его с соблюдением норм безопасности и подать отчет через Дія в течение 30 рабочих дней после установки. Если приобрести оборудование не удастся, то средства придется вернуть в определенные сроки.
По материалам:
Finance.ua
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