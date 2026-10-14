Программу по установке автономного питания в домах расширили еще на четыре области
В каких областях будет действовать программа
- Днепропетровской;
- Запорожский;
- Полтавской
- Сумской.
Что предусматривает государственная помощь
Как получить деньги
- проверить, внесены ли руководитель или уполномоченное лицо в ЕГР и есть ли у юрлица квалифицированная электронная подпись;
- открыть специальный текущий счет в АО «Ощадбанк» или другом банке, присоединившемся к программе;
- подготовить официальное решение о приобретении оборудования — правления или собрания для ОСМД, собрания совладельцев для управляющего или органа управления для кооператива;
- собрать данные о доме: количество этажей, подъездов и информацию о наличии котельной;
- определиться с оборудованием, которое планируется приобрести;
- подать заявку в Дія, указав счет, адрес дома и подтверждающие документы.
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