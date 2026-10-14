Программу по установке автономного питания в домах расширили еще на четыре области

Государственная помощь составляет от 100 до 300 тысяч гривен

Кабинет Министров расширил программу государственной помощи по установлению автономных источников питания в многоквартирных домах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

В каких областях будет действовать программа

Ранее программа была доступна в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Теперь она заработает еще в четырех областях:

Днепропетровской;

Запорожский;

Полтавской

Сумской.

Подать заявку от имени совладельцев могут ОСМД, управляющие многоквартирных домов, а также жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы.

Что предусматривает государственная помощь

Программа предусматривает установку оборудования, обеспечивающего работу освещения, водоснабжения, тепла, связи и лифтов в случае отключений.

«Кроме расширения географии, правительство также усовершенствовало сам механизм реализации программы», — подчеркнул Корецкий.

Все заявки будут подаваться онлайн на официальном сайте программы через электронный кабинет на портале Дія.

Как получить деньги

Государственная помощь составляет от 100 до 300 тысяч гривен в зависимости от этажности дома и количества подъездов.

Деньги могут быть израсходованы на генераторы, инверторы, аккумуляторы или солнечные панели. Заявку подают онлайн через приложение Дія, и процесс состоит из нескольких шагов:

проверить, внесены ли руководитель или уполномоченное лицо в ЕГР и есть ли у юрлица квалифицированная электронная подпись;

открыть специальный текущий счет в АО «Ощадбанк» или другом банке, присоединившемся к программе;

подготовить официальное решение о приобретении оборудования — правления или собрания для ОСМД, собрания совладельцев для управляющего или органа управления для кооператива;

собрать данные о доме: количество этажей, подъездов и информацию о наличии котельной;

определиться с оборудованием, которое планируется приобрести;

подать заявку в Дія, указав счет, адрес дома и подтверждающие документы.