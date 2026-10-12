Повлияет ли отсутствие стали как строительного материала на себестоимость новостроек?

Ожидается рост себестоимости и, как следствие, рост цен для конечного покупателя.

Однако эксперты не ожидают сценария «все пропало», ведь речь не о полном отсутствии стали, а о ее дефиците.

Что происходит с отечественной металлургией

Отечественная металлургия стремительно теряет производственные мощности. Главная причина — российские обстрелы.

По данным «Укрметаллургпрома», в январе-августе 2026 года Украина произвела 4,3 млн тонн стали против 4,91 млн тонн за аналогичный период 2025 года. Таким образом, объемы производства сократились примерно на 12,5%, или на 612 тыс. тонн.

Особенно резкое падение зафиксировано в августе: производство стали сократилось на 57,3% — до 277 тыс. тонн против 649,4 тыс. тонн в августе 2025 года.

Сокращение производства коснулось и металлопроката — готовой металлической продукции, в частности, арматуры, швеллеров, труб, угольников и т. п. , которая широко используется в строительстве.

За восемь месяцев 2026 года в Украине произвели 3,59 млн тонн металлопроката против 4,26 млн тонн за аналогичный период 2025-го. Следовательно, его производство уменьшилось на 15,6% или примерно на 665 тыс. тонн.

В августе падение было еще более существенным: произведено 269,5 тыс. тонн металлопроката против 633,2 тыс. тонн в августе 2025 года — на 57,4% меньше.

Производство стали и металлопроката существенно сократилось

В то же время россия продолжает наносить удары по украинским металлургическим предприятиям, поэтому вышеприведенные показатели уже не в полной мере отображают текущее состояние отрасли.

Только в сентябре мощным атакам подверглись несколько крупных предприятий. Так, 5 сентября удар по «Каметстали» повредил ключевые производственные и инфраструктурные объекты и привел к остановке производственных процессов. А 25 сентября ArcelorMittal Кривой Рог сообщил, что из-за масштабных повреждений после четырех атак безопасное и стабильное возобновление работы предприятия на данный момент невозможно.

Следовательно, единственной очевидной тенденцией для украинской металлургии остается дальнейшее сокращение производства. Масштабы этого падения сложно оценить, однако уже имеющиеся данные свидетельствуют о существенном ухудшении ситуации в отрасли.

Что это значит для строительной отрасли

Значит ли это, что строительная отрасль столкнется с резким дефицитом используемого в строительстве металлопроката, а это, в свою очередь, приведет к существенному удорожанию недвижимости? И да, и нет.

На форуме Finance.ua по этому поводу идет интересная дискуссия . Ее участники, в частности, склоняются к мнению, что дефицит металлопродукции может существенно увеличить себестоимость строительства, а значит — сказаться и на стоимости недвижимости.

Один из корреспондентов предлагает смотреть на проблему шире. По его мнению, сокращение украинского металлургического производства будет иметь последствия не только для строительства, ведь металлургия — это не только готовая продукция, но и налоговые поступления и спрос на товары и услуги смежных отраслей: энергетики, транспорта, добывающей промышленности.

Кроме того, Украина может лишиться значительных валютных поступлений : «За первые 5 месяцев 2026 года экспорт металлов принес стране 1,7 млрд долларов, а с начала полномасштабной войны -18,4 млрд долларов».

Другой участник напоминает, что строительная отрасль использует не только украинскую металлопродукцию, но и импортную. Однако, по его мнению, даже она может подорожать из-за логистических трудностей: «Потери подвижного состава сейчас примерно 30−40%. После исчерпания последней украинской арматуры, последнего локомотива, представьте, какие будут цены?».

Однако ситуация на рынке металлопроката демонстрирует, что импорт уже играет все большую роль в обеспечении внутреннего спроса. По данным Украинского центра стального строительства, в первом полугодии 2026 года импорт обеспечил 43,8% внутреннего рынка металлопроката по сравнению с 37% годом ранее. Это рекордный показатель за весь период независимости Украины.

В то же время, зависимость от импорта означает и большую зависимость от внешних поставок и логистики. Импортную продукцию приходится доставлять в Украину по альтернативным маршрутам, что может увеличивать расходы и сроки поставки. Дополнительным риском остается повреждение транспортной инфраструктуры в результате российских атак.

Поэтому аргументы участников дискуссии на Finance.ua небезосновательны, однако они не в полной мере отображают ситуацию на рынке. Дефицит украинского металлопроката не обязательно автоматически означает аналогичный дефицит на внутреннем рынке: часть потребностей уже компенсирует импорт. В то же время, сокращение внутреннего производства, рост зависимости от импорта и удорожание логистики могут создавать дополнительное давление на цены металлопродукции — а значит, и на себестоимость строительства.

Что влияет на стоимость строительства

По данным профильных изданий , около 60% бюджета строительного проекта приходится на материалы и оборудование, а 40% - на работы. При этом в 2026 году дорожает не только металл, но и бетон, цемент, щебень, утеплители, кабель, инженерное оборудование, логистика и рабочая сила.

Поэтому подорожание недвижимости не стоит связывать только с дефицитом металла и ростом его стоимости. На конечную себестоимость строительства одновременно влияет совокупность разных факторов. По оценкам, в зависимости от специфики проекта, сталь в среднем формирует около 15% от общей стоимости строительства.

Следовательно, даже значительное удорожание металла не означает пропорционального роста себестоимости квадратного метра. Например, если цена металла, необходимого для реализации проекта, растет на 30%, общая смета при неизменности других затрат увеличится примерно на 4,5%. Если же металл подорожает вдвое, это прибавит около 15% общей себестоимости строительства.

Удорожание металла не означает пропорционального роста себестоимости квадратного метра

Конечно, это упрощенная математическая модель, которая не учитывает возможные изменения других составляющих сметы. Однако она хорошо демонстрирует главное: на конечную стоимость строительства влияет совокупность факторов, а цена металла — только один из них.

Примечательно, что по данным Госстата, за шесть месяцев 2026 года цены на строительные материалы выросли на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время стоимость строительных работ за этот же период увеличилась на 23,1%.

Таким образом, ключевым фактором роста стоимости строительства является не отдельно взятый дефицит стали, а всеобщее удорожание строительных материалов, работ, логистики и других составляющих себестоимости.

Ситуация сложная, а контролируема ли?

В то же время ситуация, сложившаяся на украинском рынке металлопродукции, используемой в строительстве, сложная, хоть и пока не критична.

Еще месяц назад ведущие украинские девелоперы уверяли , что дефицита строительных материалов в Украине нет. В то же время, они обращали внимание на их систематическое подорожание.

Однако уже в сентябре ситуация стала меняться. Во-первых, значительная часть украинских металлургических мощностей получила повреждения, из-за чего соответствующая продукция фактически выпала из части цепей снабжения.

Во-вторых, импорт, который должен компенсировать сокращение внутреннего производства, тоже дорожает. По данным GMK Center, мировые цены на отдельные виды металлопроката, в том числе широко используемую в строительстве арматуру, начали расти. По состоянию на 11 сентября GMK Center фиксировал повышение цен на 6,5% по сравнению с началом августа.

В третьих, дополнительное давление создают логистические проблемы. Из-за регулярных атак на судоходство и портовую инфраструктуру нормальная работа портов Большой Одессы усложняется. Это особенно важно для импорта арматуры, поскольку Турция, один из ведущих мировых производителей этой продукции, — важный потенциальный источник поставок для украинского рынка.

Итак, общая картина выглядит следующим образом: металла на мировом рынке достаточно, однако украинскому строительству все сложнее получать необходимую продукцию в нужном месте, в нужное время и по прежней цене. Именно это, а не глобальный дефицит металла как такового, создает риск дальнейшего удорожания металлопродукции на украинском рынке.

Вывод

В общем итоге это означает, что стоимость недвижимости, в том числе жилья на первичном рынке, вероятно, продолжит расти. Однако, как отмечалось, даже существенное удорожание стали не означает пропорционального увеличения себестоимости квадратного метра.

Эта зависимость нелинейна. На конечную себестоимость недвижимости оказывает влияние совокупность факторов, которые необходимо рассматривать комплексно: общая стоимость строительных материалов, цена земельного участка, стоимость строительных работ, логистические издержки, оплата труда и инфляционные процессы.

В то же время динамика цен свидетельствует об общем подорожании жилья на первичном рынке. По сравнению с прошлым годом, стоимость новостроек в среднем выросла на 20,5%.

Поэтому увязывать этот рост исключительно с дефицитом стали было бы некорректно. Удорожание металлопродукции является одним из факторов, способных увеличивать себестоимость строительства, однако его влияние необходимо рассматривать в совокупности с другими расходами.