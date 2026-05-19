ЕС сокращает квоты на сталь, Украина может потерять значительную часть экспорта Сегодня 06:17 — Казна и Политика Европейский Союз планирует с 1 июля существенно изменить правила импорта стали, сократив квоты и введя высокие тарифы на дополнительные объемы продукции. Это может негативно отразиться на украинском экспорте металлургической продукции в ЕС. Об этом сообщает Financial Times. Уменьшение квоты на импорт Отмечают, что квоту на импорт стали планируют снизить на 47%, а на избыточные объемы ввести тариф в размере 50%. Причиной такого решения называют глобальное перепроизводство стали, которое привело к демпингу на рынке ЕС и давлению на европейских производителей. Последствия Глава офиса CEO группы «Метинвест» Александр Водовиз заявил, что новые ограничения фактически могут перекрыть украинским компаниям доступ к европейскому рынку. По его словам, сокращение квот коснется всех торговых партнеров ЕС, включая Украину, что существенно усложнит экспорт. Украинская сторона в комментариях для FT отмечает, что объемы экспорта могут снизиться примерно на 70%, а потери для экономики составят около 1 млрд евро. В то же время, в Еврокомиссии заявили, что учтут сложную ситуацию Украины и предусмотрят отдельные условия, однако общее сокращение экспорта все равно останется существенным. Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом. Finance.ua / Все новости / Казна и Политика / ЕС сокращает квоты на сталь, Украина может потерять значительную часть экспорта