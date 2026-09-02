Экспорт аграрной продукции: сможем ли выдержать усиление обстрелов Сегодня 09:50 — Аграрный рынок

Может ли аграрный рынок выдержать усиление обстрелов

Сегодня экспорт аграрной продукции, прежде всего зерновых и масличных культур, оказался под серьезным давлением. Усиление российских ракетных ударов по портовой инфраструктуре Одессы, удорожание альтернативных логистических маршрутов, ограничение со стороны отдельных европейских стран по закупке украинской агропродукции и ряд других факторов уже привели к существенному сокращению экспортных возможностей Украины.

Finance.ua решил более подробно разобраться в причинах этой ситуации, оценить потенциальные последствия для аграрного сектора и вместе с экспертами определить возможные пути выхода из кризиса.

Ограничение работы портов: прямой ущерб

Как отмечает заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Александр Захарчук, более корректно говорить не о полном блокировании всех портов Большой Одессы, а о существенном ограничении и нестабильности их работы в результате систематических российских атак.

Это принципиально важно, поскольку украинская зерновая логистика во многом зависит от морского транспорта. По данным Государственной таможенной службы, в 2024—2026 годах около 90% экспорта зерновых и масличных культур осуществлялось через Черное море. На альтернативные маршруты: железнодорожный, автомобильный и речной транспорт приходилось около 10%.

«Активизация целенаправленных атак на портовую инфраструктуру и гражданские торговые суда привела к тому, что судоходство по морскому коридору почти остановилось, а судовладельцы временно ограничили меры к черноморским портам. Это стало главным логистическим шоком для отрасли.

В результате объемы экспорта резко упали: если в первой половине года ежемесячно из-за глубоководных портов отгружалось 4,1−4,2 млн т агропродукции, а то и больше, то в июле экспорт сократился до 3,67 млн ​​т (на 23,4% меньше по сравнению с июнем), а в августе прогнозируется дальнейшее падение еще примерно вдвое — до 1,5−1,6 млн т. Это заставило агропроизводителей и трейдеров срочно переориентировать потоки на альтернативные маршруты — Дунай, железную дорогу и автотранспорт", — добавляет он.

Максим Гопка, руководитель аналитической службы Украинской ассоциации аграрного бизнеса (УКАБ), оценивает дефицит экспортной способности примерно в 2,2−2,5 млн тонн зерна в месяц. Это около 600 млн долларов экспортной выручки ежемесячно, которая может быть отложена или утрачена.

Агропроизводители массово перешли на железную дорогу

«Соответственно, если ситуация продлится еще два месяца, масштаб недополученной или отложенной выручки может приблизиться к 1 млрд долларов. И это только прямой эффект от ограничения физического экспорта. Дополнительно еще будут убытки при уменьшении внутренней цены зерна, расходах на альтернативные логистические маршруты и потере качества зерна», — добавляет он.

По данным Минагрополитики, за первые 12 дней августа 2026 г. было экспортировано всего лишь около 600 тыс. тонн зерна, что составляло примерно 30% необходимого уровня. При этом наращивание пропускной способности альтернативных маршрутов без восстановления полноценной работы черноморских портов может обеспечить только до 50% потребности в экспорте.

Косвенный ущерб: риск обвала внутреннего рынка

Проблемы с морской логистикой оказывают дополнительное давление и на внутренний рынок. В частности, стоимость транспортировки через дунайские порты может вырасти до 50−70 долларов за тонну.

По оценкам специалистов, из-за ограниченных возможностей экспорта внутренний рынок может столкнуться со значительным избытком зерна, что, в свою очередь, будет создавать давление на цены. В случае реализации такого сценария фермеры могут быть вынуждены продавать урожай значительно дешевле его себестоимости.

Эксперты оценивают потенциальные потери от затоваривания внутреннего рынка зерном в сумму до 12 млрд долларов. Непосредственные потери украинских фермеров могут составить 5 млрд долларов.

«Экономический механизм риска выглядит так: ограничение экспорта способствует накоплению зерна, а это создаст дефицит складских мощностей, что вынужденно увеличит внутреннюю продажу части продукции и негативно повлияет на снижение внутренних цен. То есть произойдет сокращение доходов аграриев, возникнет дефицит оборотных средств и уже риск сокращения производства в следующем году», — говорит Захарчук.

Следовательно, проблема выходит далеко за пределы экспорта. Он может повлиять на весь производственный цикл урожая 2027 года. В частности, накопление нереализованного зерна может поставить под угрозу финансовую способность, прежде всего малых и средних агропредприятий проводить следующую посевную кампанию, отмечает Александр Захарчук.

Нереализованное зерно может поставить под угрозу финансовую способность агропредприятий проводить следующую посевную кампанию

Одной из наиболее опасных проблем для украинского аграрного сектора сейчас является риск дефицита мест для хранения нового урожая. В то же время, эту проблему следует рассматривать не только как физическую нехватку элеваторных мощностей, но прежде всего как проблему недостаточной скорости оборота зерна.

По оценкам специалистов Национального научного центра «Институт аграрной экономики», в целом в Украине есть мощности для одновременного хранения до 100 млн тонн продукции, что формально позволяет полностью обеспечить внутренние потребности.

В то же время урожай зерновых и зернобобовых культур в 2026 году ожидается на уровне 60−61,3 млн тонн. На первый взгляд это означает, что мощностей для хранения должно хватить.

Однако, по мнению других специалистов, эта оценка охватывает все имеющиеся места хранения, часть которых не в полной мере приспособлена для длительного хранения зерна. Кроме того, элеваторы не встречают новый урожай полностью пустыми. Из-за ограничения работы портов Одессы и недостаточной пропускной способности альтернативных маршрутов в хранилищах накапливаются значительные переходные остатки прошлогоднего урожая. По оценкам Украинской зерновой ассоциации (УЗА), они составляют около 13 млн тонн.

Важно также учитывать, что речь идет только о зерновых и зернобобовых культурах. В Украине дополнительно выращивают подсолнечник, сою, рапс и другие культуры, для которых тоже требуются соответствующие мощности для хранения. Общий урожай сельскохозяйственных культур в 2026 году ожидается на уровне 84,6 млн тонн.

Еще один фактор риска, географическое расположение элеваторных мощностей. Значительная часть крупных элеваторов расположена на юге и востоке страны, иногда всего в нескольких сотнях километров от линии фронта, что делает их особо уязвимыми к российским атакам. По оценкам НБУ, потери Украины из-за проблем с хранением зерна могут составлять от 1,3 до 3 млрд долларов.

Отсутствие достаточной экспортной выручки создает опасности и для финансовой стабильности аграрных компаний. Не имея необходимой выручки, хозяйства могут упустить возможность своевременно обслуживать кредитные обязательства. Банки уже сейчас ограничивают кредитование, из-за чего потенциальные потери финансового сектора могут составить 350 млн долларов.

Проблемы агропроизводителей скажутся и на местных общинах. Из-за нехватки средств предприятия могут упустить возможность своевременно рассчитываться с крестьянами за аренду земельных паев. Сейчас специалисты оценивают потенциальные потери по этому направлению в 400 млн долларов.

Отдельным риском для отрасли становится остановка или сокращение работы крупных перерабатывающих предприятий из-за угрозы российских атак. В частности, в Одесской области уже приостановил работу крупный переработчик Allseeds. По оценкам экспертов, такие компании за сезон могут потерять до 600 млн долларов.

Логистика: как минимизировать риски и обеспечить экспорт

Максим Гопка отмечает, что правительство приняло решение об индексации тарифов «Укрзализныци» на 30% для перевозки продукции. В то же время профильные ассоциации, в частности УКАБ, призывают отсрочить это повышение и перейти к прозрачной системе тарифообразования по принципу «себестоимость плюс нормативно установленный уровень рентабельности».

«Также предлагается ввести меры по избежанию накопления и дефицита вагонов, увеличивать пропускную способность пограничных переходов и сухих портов.

Для облегчения финансовой нагрузки государство адаптировало программу «Доступные кредиты 5−7-9%», отменено 20% лимит использования средств на оборотный капитал, а ставка снижена от 15% до 10% годовых. Кроме того, разрабатываются механизмы предоставления товарных кредитов под залог собранного зерна, чтобы производителям не пришлось срочно продавать зерно по заниженным ценам для покрытия логистических расходов", — добавляет он.

Александр Захарчук считает, что решение проблемы сегодня не стоит сводить к поиску более дешевой логистики. Речь идет о необходимости создания альтернативных и надежных маршрутов экспорта.

«После блокировки морских путей возникла другая модель: поле — элеватор — автомобиль/железная дорога — западная граница — перевалка — европейская железная дорога/автомобиль — порт ЕС — судно — покупатель. Из-за закрытия или блокировки портов стоимость аграрной логистики возрастет в полтора-два раза. В целом, с начала блокады портов, стоимость логистики в ближайший порт Констанцы (Румыния) будет стоить аграрию 60−70 долларов на тонну зерна, в порт Гданьск (Польша) — 82−85 долларов на тонну. В настоящее время задача состоит в резком наращивании пропускной способности этих маршрутов. Украина вместе с Еврокомиссией, Румынией и Молдовой уже работает над увеличением возможностей Дунайского направления, улучшением транзита и устранением узких мест», — считает он.

Параллельно идет работа над упрощением таможенных процедур и сокращением очередей на границах. Удорожание логистики уже оказывает влияние на формирование внутренних цен на зерно и другую аграрную продукцию, что создает дополнительный вызов для рынка. В то же время ситуация стимулирует поиск более эффективных логистических решений и развитие альтернативных экспортных маршрутов.

Помощь ЕС: что уже работает и что может усилить экспорт

Европейский Союз фактически сформировал альтернативную систему экспорта украинской продукции через железнодорожный и автомобильный транспорт, а также внутренние водные пути. Основой этой системы стали «Пути солидарности».

С начала полномасштабной войны до июня 2026 года через «Пути солидарности» из Украины было вывезено около 100 млн тонн аграрной продукции, из которых около 94 млн тонн составляли зерновые и масличные культуры. ЕС также продолжает инвестировать в транспортные узлы, упрощение процедур на границах и устранение логистических узких мест.

Экспорт агропродукции благодаря ЕС продолжает жить

«В мае 2026 года ЕС и ФАО запустили четвертый цикл грантовой поддержки через Государственный аграрный реестр. Фермеры могут получать до 1,1 млн грн на инвестиции в оборудование, зеленые технологии и инфраструктуру. С 2023 года в рамках этой поддержки уже было предоставлено более 217,8 млн грн грантов 378 сельскохозяйственным производителям», — отмечает Захарчук.

В марте 2026 года ЕС также объявил о помощи в размере 12 млн евро в поддержку развития сельских территорий, малого фермерства и адаптации украинского аграрного сектора к стандартам ЕС в рамках Ukraine Facility. Эта поддержка направлена ​​не только на компенсацию текущих потерь, но и повышение устойчивости аграрного производства.

Важным направлением остается и финансирование логистической инфраструктуры. Сочетание грантов, кредитных гарантий и страхование военных рисков может позволить мобилизовать значительно больший объем частного капитала, чем прямое бюджетное финансирование.

Что следует сделать украинским властям

Как отмечает Максим Гопка, для сохранения экспортной способности необходимы системные решения. В частности, речь идет об инвестициях в сухие порты, терминалы на западной границе, пункты перегрузки между путями, дунайские мощности и элеваторы.

«Также необходимо страхование рисков: создание постоянной системы страхования военных рисков судоходства с участием государства и международных финансовых институтов. Надо проводить оптимизацию движения вагонов „Укрзализныци“ без накопления пробок, прозрачные железнодорожные тарифы и стимулирование внутренней переработки агросырья», — говорит эксперт.

По мнению Александра Захарчука, Украине необходимо сформировать диверсифицированную систему аграрной логистики, в которой морской транспорт будет основным, но не будет единственным критически важным каналом экспорта.

Как считают ученые Института аграрной экономики, Украина должна обеспечить временное хранение и максимально использовать все доступные экспортные маршруты. В то же время, необходимо восстанавливать и защищать морской экспорт, развивать дунайское направление, порт Констанца, а также западные железнодорожные и автомобильные коридоры.

Стратегической задачей должно стать создание мультимодальной, диверсифицированной и интегрированной с транспортной системой ЕС зерновой логистики, не зависящей критически от одного маршрута. Такой подход позволит снизить уязвимость украинского аграрного экспорта к отдельным логистическим ограничениям и обеспечить более стабильные каналы сбыта продукции.

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